HMD enthüllt 5 neue Nokia-Smartphones – so schaust du die Keynote live

HMD präsentiert die neuen Nokia-Smartphones – und vielleicht bekommen wir die Neuauflage eines Kult-Handys zu sehen. Die Keynote kannst du ab 16 Uhr im Livestream auf Youtube und Facebook mitverfolgen.

Vor genau einem Jahr präsentierte die neu gegründete finnische Firma HMD die ersten Nokia-Smartphones mit Android am Mobile World Congress in Barcelona. Der jährliche MWC ist das wichtigste Branchentreffen der Smartphone-Hersteller. Wenige glaubten damals, dass HMD die Marke Nokia erfolgreich zurückbringen könnte. Doch in den letzten zwölf Monaten haben die Finnen weltweit mehr Smartphones verkauft als bekannte Namen wie Google, Sony oder HTC.

Heute ist HMD mit mehreren neuen Smartphones an gleicher Stelle zurück. Wir erwarten das Top-Modell Nokia 8 Sirocco, das mit den Spitzengeräten von Samsung, Apple und Huawei konkurrieren soll. In der Oberklasse dürfte das neue Nokia 7 Plus eingeführt werden. In der Mittelklasse wird vermutlich der Nachfolger des Nokia 6 enthüllt, das voraussichtlich schlicht Nokia 6 (2018) heissen wird.

In der Einsteigerklasse erwarten wir das neue Nokia 4 und das erste Smartphone mit Android Go, das Nokia 1. Das Nokia 1 dürfte ein extrem günstiges Smartphone werden, das die für langsame Geräte optimierte Betriebssystemversion Android Go nutzt.



Nebst den neuen Smartphones wird HMD mit höchster Wahrscheinlichkeit eine überarbeite Version des 2017 lancierten Nokia 3310 (3G) auflegen. Das neue Modell wird das 4G-Netz unterstützten. Zusätzlich erwarten wir das Comeback des Kult-Handys Nokia 8110, das 1999 im Film «Die Matrix» für Aufsehen sorgte.

Ab 16 Uhr läuft der Livestream der HMD-Keynote. Die Übertragung kannst du hier live mitverfolgen.

Livestream verpasst? watson wird am Montag weiter über die neuen Nokia-Smartphones berichten.

So sehen die 5 neuen Nokia-Smartphones aus

Just to recap, these are the #Nokia phones @HMDGlobal launched at #MWC2018:

1. Nokia 8110 4G I €79 I May 2018

2. Nokia 1 I €79 I April 2018

3. New Nokia 6 I €279 I April 2018

4. Nokia 7 Plus I €399 I April 2018

5. Nokia 8 Sirocco I €749 I April 2018 — Nathan Spendelow (@NSpendelow) 25. Februar 2018

Das Nokia 8 Sirocco Look for the @nokia 8 Sirocco coming your way in April. Priced at €749. #DTMWC #mwc2018 pic.twitter.com/c6b9lpE4WD — Steven Winkelman (@StevenWinkelman) 25. Februar 2018

Nokia 7 Plus Figured you guys would want to see this one, too. pic.twitter.com/cWSgBiJGQ0 — Evan Blass (@evleaks) 19. Februar 2018

Nokia 6 (2018) @Nokiamobile New #Nokia6 updated and even prettier two tome anodising Zeiss camera face unlock and Qualcomm. pic.twitter.com/NW701MHfyx — Steven Ambrose (@ambio) 25. Februar 2018

Nokia 1 Nokia 1 pic.twitter.com/LF9f25HByo — Evan Blass (@evleaks) 14. Februar 2018

Und die Neuauflage des Nokia 8110 The @nokia 8810 4G is officially launched. Read to find more details.https://t.co/6BhBnBJoJV #GizmoTimesatMWC #GizmoArmy pic.twitter.com/hnlOaDzBOG — Gizmo Times (@gizmotimestech) 25. Februar 2018

Übrigens: Heute Abend präsentiert Samsung das Galaxy S9. Wir zeigen den Livestream aus Barcelona ab 18 Uhr.

