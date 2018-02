Just to recap, these are the #Nokia phones @HMDGlobal launched at #MWC2018:

1. Nokia 8110 4G I €79 I May 2018

2. Nokia 1 I €79 I April 2018

3. New Nokia 6 I €279 I April 2018

4. Nokia 7 Plus I €399 I April 2018

5. Nokia 8 Sirocco I €749 I April 2018