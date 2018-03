Digital

Huawei schlägt gleich dreifach zurück und bringt die mit Abstand beste Smartphone-Kamera

Vier Objektive und insgesamt 92 Megapixel? Klingt nach einer Kamera, ist aber das Smartphone P20 Pro, mit dem Huawei gegen Nokia, Samsung, Sony, Apple und Co. antritt. Hier die wichtigsten Fakten und erste Eindrücke.

Es gibt wohl kaum einen Smartphone-Hersteller, der seine Geheimnisse so schlecht hütet wie Huawei. Am Dienstagnachmittag stellte der chinesische Konzern in Paris sein neues Topmodell und zwei Ableger davon vor. Viele Details waren freilich schon vorher bekannt geworden. Wir haben alles Wissenswerte zu den neuen Handys zusammengetragen – und auch schon ein wenig mit den Geräten herumgespielt.

Das Top-Modell der neuen Dreierriege nennt sich Huawei P20 Pro. Ein grosser Sprung, nachdem das Vorgängermodell noch P10 hiess und auf das P9 gefolgt war, dessen Vorgänger wiederum P8 hiess.

Den Zahlensprung könnte Huawei mit dem stark aufgewerteten Kamerasystem des P20 Pro rechtfertigen. Statt der sonst in Oberklasse-Smartphones üblichen zwei Kameras, meist Weitwinkel und Teleobjektiv (Zoom), sind in dem neuen Modell drei Kameras in die Rückseite eingelassen – plus Selfie-Kamera auf der Frontseite.

Das erste Android-Smartphone mit drei Kameras auf der Rückseite: Die Hauptkamera löst mit 40 Megapixel auf, die für 10-MP-Fotos und den 5-fach Zoom genutzt wird.

Die Hauptkamera verfügt dabei über einen 40-Megapixel-Sensor. Hört sich gewaltig und sehr nach Zahlenprotzerei an, liefert letztendlich aber nur 10-Megapixel-Bilder. Denn jeweils vier der Farbpixel werden in der Kamera zu einem virtuellen, viel grösseren Pixel zusammengefasst. In Kombination mit einer Blende F/1.8 soll das vor allem die Lichtempfindlichkeit der Kamera verbessern.

Die Kameras im Huawei P20 Pro und P20 lassen die Konkurrenz ziemlich alt aussehen

Die zweite Kamera, sprich das Teleobjektiv, verfügt über nur 8 Megapixel und Blende F/2.4. Dafür soll es, in Kombination mit der 40-MP-Hauptkamera, einen fünffachen Zoom – dreifach optisch plus zweifach elektronisch – ohne spürbare Qualitätseinbussen ermöglichen.

Die 40-MP-Kamera soll nicht 40 Megapixel grosse Fotos schiessen, sondern zusammen mit dem Teleobjektiv eine 5-fache Vergrösserung ohne Qualitätsverlust ermöglichen

Ergänzt wird das Kamera-Doppel durch den für Huawei typischen Monochrom-Sensor, hier mit 20 Megapixeln und Blende F/1.6. Beim ersten kurzen Herumprobieren mit dem P20 Pro machten diese Kameras einen guten Eindruck (siehe Bilderstrecke)

Wir haben die drei neuen Smartphones und die 40-MP-Kamera angetestet: Den ersten Eindruck gibt es in dieser Diashow

Damit nicht nur Profis, sondern auch Schnappschussfotografen mit dieser Hardware gute Bilder machen können, soll künstliche Intelligenz (KI) beim Fokussieren und Fotografieren helfen, indem sie beispielsweise Hilfslinien ins Sucherbild einblendet. Die nötigen Daten liefern unter anderem ein Laser-Fokus und ein Farbtemperatur-Sensor.

Zudem soll die KI helfen, ohne Stativ verwacklungsfreie Langzeitbelichtungen aufzunehmen, indem sie den optischen Bildstabilisator unterstützt. Bis zu acht Sekunden Belichtungszeit seien damit bei Freihandaufnahmen möglich, heisst es von Huawei. Ob das wirklich möglich ist, kann nur ein Test zeigen.

Künstliche Intelligenz (KI) soll in der Nacht extrem lange Belichtungszeiten ermöglichen

Weniger ungewöhnlich als solch extreme Langzeitbelichtungen sind mittlerweile extreme Zeitlupenaufnahmen. Das P20 Pro kann solche Aufnahmen mit 960 Bildern pro Sekunde in 720p-Auflösung machen. Samsungs Galaxy S9 und Sonys Xperia XZ Premium bieten ganz ähnliche Videomöglichkeiten, das neue Sony Xperia XZ2 kann solche Zeitlupen sogar in 1080p aufnehmen.

Das P20 Pro ermöglicht Videos in Superzeitlupe

Auch die übrigen technischen Daten des P20 Pro platzieren das neue Smartphone in der obersten Oberklasse. So liefert sein 6,1 Zoll grosser OLED-Bildschirm mit 2240 Mal 1080 Pixeln eine sehr hohe Auflösung, bei einer brillanten Farbdarstellung und guter Helligkeit. Mit 7,8 Millimetern ist das vergleichsweise grosse Gerät sehr dünn.

Das OLED-Display ist 6,1 Zoll gross

Der Akku im P20 Pro ist rund 25 Prozent grösser als bei anderen Top-Smartphones

Das P20 Pro ist in 30 Minuten zu 58 Prozent geladen

Als Prozessor ist Huaweis eigener Kirin 970 eingebaut. Dessen Besonderheit: Neben acht Rechnerkernen verfügt er über einen von Huawei NPU (Neural Processing Unit) genannten Subprozessor, der speziell für KI-Aufgaben entwickelt wurde. Diesem Rechenwerk stehen sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB Massenspeicher zur Seite.

Die Gesichtserkennung sei 100 Prozent schneller als bei Samsung und Apple

Netzteil oder Computer werden per USB-C an das P20 Pro angeschlossen. WLAN unterstützt das Gerät bis zum Gigabit-Standard 802.11 ac, das Bluetooth-Modul beherrscht die Bluetooth-Version 4,2, LTE-Verbindungen werden mit bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde hergestellt, wenn das Mobilfunknetz dazu in der Lage ist. Gegen Wasser und Staub ist es nach dem IP67-Standard geschützt, kann also bis zu einen Meter Wassertiefe standhalten.

P20 Pro und P20 können mit Monitor, Tastatur und Mousepad als PC-Ersatz genutzt werden

Das Huawei P20 Pro ist ab dem 6. April für 899 Franken (UVP) in den Farben Twilight, Midnight Blue und Black im Handel bild: spiegel online

Huawei P20 und P20 Lite: Die kleineren, günstigeren Alternativen zum Pro-Modell

Statt einer Dreifach-Kamera gibt es beim P20 «nur» eine Doppelkamera. Kostenpunkt: 699 Franken. bild: huawei

Das gleichzeitig vorgestellte P20 – ohne den Zusatz «Pro» – unterscheidet sich in einigen wichtigen Details vom Pro-Modell. Vor allem fehlt ihm der 40-Megapixel Fotosensor. Stattdessen knipsen seine beiden Kameras mit 20 Megapixeln in Schwarzweiss und mit 12 Megapixeln in Farbe. Zudem ist der Arbeitsspeicher mit vier Gigabyte etwas kleiner. Das gilt auch für den Bildschirm, der 5,8 Zoll Diagonale aufweist. Dafür ist es 200 Franken billiger als das P20 Pro, kostet also 699 Franken.

Beim kleineren P20 bekommt man einen etwas kleineren Akku, der aber immer noch grösser als bei fast allen Mitbewerbern ist

Deutlich günstiger ist das dritte Modell, das P20 Lite, das einige Online-Händler schon seit ein paar Tagen anbieten. Sein Preis liegt bei 399 Franken. bild: huawei

Die Ausstattung gegenüber den anderen beiden Modellen ist nochmals abgespeckt. So bekommt dieses Modell einen langsameren Prozessor, hat nur halb so viel Massenspeicher, also 64 GB, sowie eine einzelne 16 Megapixel-Farbkamera, die von einem 2-Megapixel-Tiefensensor unterstützt wird. Die Selfie-Kamera hat wiederum 16 Megapixel. Der Bildschirm ist 5,8 Zoll gross. Anders als bei den teureren Geräten ist der Speicher hier per microSD-Karte erweiterbar und das Lite-Modell hat einen analogen Kopfhöreranschluss.

Die Modelle P20 Pro und P20 werden mit dem aktuellen Android 8.1 ausgeliefert, das P20 Lite hingegen mit dem älteren Android 8.0.

Preise und Verfügbarkeit in der Schweiz:

Huawei P20 Pro: ab 6. April 2018, UVP: 899 Franken (Twilight, Black, Midnight Blue)

Huawei P20: ab 6. April 2018, UVP: 699 Franken (Black, Pink Gold, Midnight Blue)

Huawei P20 lite: ab sofort, UVP: 399 Franken (Midnight Black, Sakura Pink, Klein Blue)

