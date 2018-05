Digital

Apple

Unicode-Fehler lässt iPhones und iPads abstürzen – «The Black Dot of Death»



Das «Emoji des Todes» ist zurück – jetzt sind iPhones und Macs betroffen

Nach Googles Android erwischt es Apple: Derzeit kursieren Nachrichten mit einem schwarzen Punkt drin, die iOS-Geräte und Mac-Computer abstürzen lassen.

Ach, war die Schadenfreude gross bei den iPhone-Usern, als wir kürzlich über einen schwarzen Punkt berichteten, der Android-Smartphones reihenweise abstürzen liess.

Und jetzt das:

screenshot: watson

Via Apples iMessage wird die Nachricht über den verhängnisvollen schwarze Punkt weiterverbreitet, wobei natürlich nicht das Punk-t-Emoji (⚫️) selbst die Nachrichten-App einfrieren lässt, sondern eine Reihe unsichtbarer Unicode-Zeichen.

Der YouTuber @EverythingApplePro bezeichnet den Softwarefehler als «The Black Dot of Death». Klingt dramatisch, ist aber leicht übertrieben. Die Abstürze lassen sich beheben. Allerdings muss man dazu den Nachrichten-Thread mit dem verhängnisvollen Text löschen. Das geht am einfachsten auf neueren Geräten mit 3D Touch, wie im folgenden Video gezeigt wird. Oder man greift via iCloud übers Internet auf das Gerät zu.

Das Video erklärt, wie es geht... Video: YouTube/EverythingApplePro

Der Fehler betrifft die aktuelle Version des mobilen Betriebssystems, iOS 11.3, und die Beta-Versionen von iOS 11.4.

Apple dürfte an einem Notfall-Update arbeiten.

Auch Macs betroffen

Laut 9to5Mac stürzen auch Mac-Computer ab, wenn man die entsprechende Zeichenfolge verwendet. Ob auch Apple TV und die Apple Watch betroffen sind, ist nicht bekannt.

Der Mechanismus, der die Abstürze auslöst, sei nicht der gleiche wie beim Android-Bug, schreibt 9to5mac. Der Fehler dürfte aber ebenfalls beim «Text Rendering» liegen, also einem System-Software-Prozess, der Textdarstellungen berechnet.

Offenbar gerät das Text Rendering wegen einer Vielzahl von unsichtbaren Unicode-Zeichen ins Rotieren, kann die schiere Menge nicht verarbeiten und lässt die App abstürzen.

Viele iPhone-User dürfen sich an den Telugu-Bug erinnern: Im Februar war es die Wiedergabe von indischen Schriftzeichen, die iOS-Geräte reihenweise zum Absturz brachte.

(dsc, via 9to5Mac)

Das könnte dich auch interessieren:

So schön war Tinte noch nie Video: Angelina Graf

Diese super-nützlichen Apps solltest du unbedingt kennen

Tipps und Tricks zum iPhone-Betriebssystem Akku-Tipps: So hält dein iPhone mit iOS 11 länger durch 13 nützliche Tipps zu iOS 11, die du als Apple-User nicht verpassen solltest Überraschendes Update für iOS 11 ++ Das weiss Tinder über dich 😱 7 geniale neue Kamera-Tipps, die iPhone-User kennen sollten 7 Profi-Tipps für iPhone-User, die kaum jemand kennt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo