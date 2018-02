Digital

Bei Anruf friert das Display ein – neuer iPhone-X-Fail verärgert Apple-Kunden



Wenn du beim iPhone X Anrufe nicht annehmen kannst – es liegt nicht an dir

Das iPhone X ist Apples teuerstes Smartphone. Nur telefonieren kann es nicht richtig. Nutzer klagen, dass sie keine Anrufe mehr annehmen können. Apple untersucht das Problem.



Im Internet mehren sich zuletzt Hinweise auf einen Fehler beim iPhone X, der die zentrale Funktion jedes Smartphones betrifft – das Telefonieren.

Wie The Financial Times schreibt, klagen in den Apple-Support-Foren seit Dezember hunderte von iPhone-X-Nutzern darüber, dass sie Anrufe nicht entgegen nehmen können. Auch auf Twitter und Reddit häuften sich die entsprechenden Meldungen. Konkret klingeln die betroffenen Geräte zwar, allerdings reagiert das Display nicht bzw. teils erst nach zehn Sekunden, wodurch die Anrufe nicht angenommen werden können. Erst wenn der Bildschirm nach dieser Zeitspanne wieder angeht, können die Angerufenen reagieren – aber dann kann es natürlich schon zu spät sein. «Immer wenn ich einen eingehenden Anruf auf meinem iPhone X erhalte, beginnt es zu klingeln, aber das Display erscheint erst nach sechs bis acht Sekunden», klagt ein Nutzer laut Apple-Blog 9to5Mac.

Apple lässt bislang nur verlauten, man sehe sich diese Beschwerden gerade genauer an. Der Grund für das Problem beim bis zu 1400 Franken teuren iPhone X bleibt somit vorläufig im Dunkeln. Ebenfalls unklar ist, wie viele Nutzer betroffen sind.

Das iPhone 7 leidet an einem ähnlichen Fehler: Beim iPhone 7 zeigt das Gerät dem Nutzer fälschlicherweise an, dass kein Netz verfügbar ist. Dafür ist laut Apple bei einer kleinen Zahl von Geräten ein Fehler in der Hauptplatine verantwortlich. Apple will betroffene iPhone 7 austauschen. Betroffen seien Modelle, die zwischen September 2016 und Februar 2018 hergestellt und die in den USA, Hong Kong, Japan, China und Macau vertrieben wurden.

Apple musste bereits Ende 2017 über ein Software-Update ein Display-Problem beim iPhone X beheben. Der Touchscreen hatte bei tiefen Temperaturen keine Eingaben mehr angenommen.

