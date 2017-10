Digital

Apple

So kriegst du das iPhone X am schnellsten (und günstigsten)



Bild: watson

Pssst! So kriegst du das iPhone X am schnellsten (und «günstigsten»)

Inhaltsverzeichnis:

Was'n los? So viel kostet es Wann und wo vorbestellen? Lohnt es sich (etwas länger) zu warten? Gibts das iPhone X am Tag des Verkaufsstarts? Wie kriege ich es «vergünstigt»? Wo kriege ich das iPhone X am schnellsten? Die Apple-Store-App vorbereiten

Was'n los?

Am 3. November kommt das iPhone X in den Verkauf. Vorbestellen kann man bereits ab 27. Oktober.

Die Fans so ...

Und die Android-User ...

Wie viel kostet es?

iPhone X mit 64 Gigabyte (GB) Speicher: 1199 Franken.

iPhone X mit 256 GB: 1389 Franken.

Plus Zusatzkosten: Der Glasrücken besteht zwar aus Sicherheitsglas, trotzdem empfiehlt sich eine Schutzhülle (falls Schäden nicht durch eine Versicherung gedeckt sind).

Wann und wo vorbestellen?

Bei Apple selber ist das am Freitag, 27. Oktober 2017, ab 09.01 Uhr über den Online-Store und die Apple-Store-App möglich. Vielleicht dauert es auch etwas länger, bis die aktualisierten Online-Angebote aufgerufen werden können.

Wichtig: Wer das iPhone X möglichst schnell erhalten will, darf am kommenden Freitag keine Zeit verlieren. Das Vorbestellen ist mehr oder weniger gleichzeitig in über 55 Ländern möglich. Und es gibt ernstzunehmende Hinweise auf Lieferengpässe: Wegen technischer Schwierigkeiten bei der Fertigung soll die Massenproduktion nicht auf Touren kommen ...

Weltweit sollen laut unbestätigten Schätzungen zum Start maximal drei Millionen Geräte zur Verfügung stehen. Und bis Ende Jahr sollen 20 statt 40 Millionen Stück parat sein...

Zum Vergleich: Als Apple 2015 das iPhone 6S lancierte, wurden am ersten Wochenende über 13 Millionen Geräte abgesetzt.

Lohnt es sich (etwas länger) zu warten?

Ja. 😏

Aus folgenden Gründen:

Das iPhone X könnte «Kinderkrankheiten» bzw. technische Mängel aufweisen, die erst nach dem Verkaufsstart bekannt werden. «Better safe than sorry!»

Spätestens im Herbst 2018 wird das iPhone X auch bezüglich Preis massentauglich, sprich bezahlbar.

Nicht auszuschliessen, dass Apple in wenigen Wochen oder Monaten die Preise fürs iPhone 8 und 8 Plus senkt.

Mittlerweile ist man auch bei The Verge auf den richtigen Trichter gekommen, wage ich mal ganz frech zu sagen.

Gibts das iPhone X am Tag des Verkaufsstarts?

Das könnte eng werden.

Bild: EPA/DPA

«iPhone X wird in mehr als 55 Ländern verfügbar und in Apple Stores ab Freitag, 3. November um 8:00 Uhr Ortszeit erhältlich sein. Die Stores werden auch iPhone X für Kunden ohne Vorbestellungen vorrätig haben, diesen wird empfohlen frühzeitig vor Ort zu sein.» quelle: apple

Wie kriege ich das iPhone X «vergünstigt»?

Der Geschäftsführer des Online-Vergleichsdienstes dschungelkompass.ch, Oliver Zadori, rät grundsätzlich ab, den Smartphone-Kauf mit einem neuen Handy-Abo zu kombinieren.

Es lohne sich für die Kunden, unabhängig vom Smartphone nach dem günstigsten Abo oder Prepaid-Angebot Ausschau zu halten. «Dies liegt vorwiegend daran, dass Prepaid-Angebote mit der richtigen Option günstiger geworden sind als je zuvor.»

Es lohne sich auf jeden Fall, vor dem Kauf eines neuen Gerätes mit einem Online-Tarifrechner einen Kostenvergleich für die gesamte Nutzungs- und Vertragsdauer zu machen und sich nicht von vergünstigten Gerätepreisen leiten zu lassen.

Privatkunden können sich bei Swisscom und Co. vorab anmelden, um möglichst rasch informiert zu werden.

Swisscom

Sunrise

Salt

Digitec (noch keine Landing-Page)

Mobilezone

UPC (noch keine Landing-Page)

etc. etc.

Mit dem «iPhone Trade-Up»-Programm von Apple können Kunden ihr bisheriges iPhone (oder das Smartphone eines anderen Herstellers) eintauschen und eine Gutschrift erhalten, um den Preis für das neue iPhone zu senken.

Wer sich die Zeit nimmt, kann sein altes Smartphone auch über eBay und Co. eigenhändig verkaufen und mit etwas Glück noch etwas mehr Geld dafür einnehmen.

Wo kriege ich das iPhone X am schnellsten?

Die Schweizer Provider und Online-Händler versprechen, die Kunden so schnell wie möglich zu beliefern. Wobei nicht kommuniziert wird, wie viele neue iPhones an Lager sind. Unter Umständen könnte es passieren, dass man trotz schnell erfolgter Online-Bestellung längere Zeit auf die Lieferung wartet.

Der am häufigsten gehörte Tipp bezieht sich auf die kostenlose Apple-Store-App. Praktische Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigten, dass man Neugeräte mit der App deutlich schneller vorbestellen kann als auf der offiziellen Apple-Website.

Die Apple-Store-App vorbereiten

Das deutsche Fachmagazin Macwelt fasst zusammen, wie der Kauf mit der Apple-Store-App am schnellsten klappe:

Apple-Store-App vor dem 27. Oktober installieren und alle wichtigen Voreinstellungen treffen.

«Erste Bezahlmethode» in der App eintragen, respektive die Kreditkarten-Daten hinterlegen (> Account >)

«Erste Versandmethode»: Adresse etc. eintragen.

Touch ID aktivieren: Spart wertvolle Sekunden, wenn man nicht das Passwort zur Apple ID eintippen muss. Unter > Account > nach unten scrollen zu > Account-Einstellungen.

Das gewünschte iPhone-X-Modell unter > «Einkaufen» > auswählen und über den Herz-Button als Favorit hinzufügen. Dies biete den Vorteil, dass man beim Kauf mit einem Klick auf die Bestellseite gelange und sich zwei, drei Klicks spare.

screenshot: watson

Umfrage Kaufst du dein nächstes Smartphone «vergünstigt» (mit Handy-Abo)? Ja

Nein

Weiss nicht

Abstimmen 2 Votes zu: Kaufst du dein nächstes Smartphone «vergünstigt» (mit Handy-Abo)? 0% Ja

0% Nein

0% Weiss nicht

Das iPhone X, die Apple-Chefs und der watson-Redaktor

Das könnte dich auch interessieren:

Wenn du George W. Bush plötzlich für ganz vernünftig hältst 1m 4s Wenn du George W. Bush plötzlich für ganz vernünftig hältst Video: watson

Das iPhone 8 Plus im Test

Tipps und Tricks zu iOS 11 Überraschendes Update für iOS 11 ++ Das weiss Tinder über dich 😱 13 nützliche Tipps zu iOS 11, die du als Apple-User nicht verpassen solltest iOS-Kontrollzentrum lässt WLAN und Bluetooth aktiv, selbst wenn es der Nutzer deaktiviert Akku-Tipps: So hält dein iPhone mit iOS 11 länger durch

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo