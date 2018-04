iPhone SE X? Das wissen wir über das neue Mini-Handy von Apple

Unsere Sprache ist verseucht? Dann zeig uns, wie viele dieser vergessenen Wörter du kennst

Immer mehr englische Wörter finden Eingang in unsere Sprache, alles wird simplifiziert und verblödet letztlich. Wie in jeder Generation zuvor steht es angeblich schlecht um die zeitgenössische Sprache. Zeit also, wunderschöne, vergessene Wörter unserer Sprache abzufragen!

Tief in der Vergessenheit des deutschen Sprachgedächtnisses tummeln sich Begriffe, die durchaus wieder Eintritt in den zeitgemässen Sprachgebrauch verdienen würden. Wir nehmen uns die Freiheit und fragen in diesem Quiz einige davon ab.

Wer Lust auf noch mehr sogenannter Archaismen hat, hier findest du sie in Hülle und Fülle.