Greenpeace: Fairphone und Apple bei «grüner» Elektronik führend

Darum bezahlt (fast) niemand mit dem Smartphone an der Kasse

Twint, Apple Pay und Samsung Pay werden an den Ladenkassen weiterhin kaum genutzt – und dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Trotz fortschreitender Digitalisierung: Nur wenige Schweizerinnen und Schweizer bezahlen per Smartphone. Das zeigt eine Umfrage des Internet-Vergleichsdienstes Comparis, welche am Montag publiziert wurde.

Nur 1,2 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, das Handy als Zahlungsmittel zu bevorzugen. Knapp zwei Drittel der Umfrageteilnehmer nutzen das Zahlen per Handy überhaupt nie. Das Bezahlen mit dem Handy wird von den Schweizer Banken (Twint) sowie Techkonzernen wie Apple, Samsung oder …