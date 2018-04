Digital

Apps

16 nützliche Apps für Android und iPhone, die auf jedes Smartphone gehören



16 überraschend nützliche Apps, die dir Geld, viel Zeit und noch mehr Nerven sparen

Audible

Die erste Wahl für Hörbuch- und Hörspiel-Freaks. Die Werke können einzeln oder im Abo erworben werden. Wer bereits ein Kindle-Unlimited-Abo hat, also ein E-Book-Abo für Amazons E-Reader, hat automatisch auch Zugriff auf über 2000 Audible-Hörbücher. Diese Hörbücher können mit der «Whispersync for Voice»-Funktion genutzt werden, was bedeutet, dass man nahtlos zwischen dem Lesen des Kindle E-Books und dem Hören des Audible-Hörbuches wechseln kann.



Ikea Place

Ob Sofa, Sessel oder Couchtisch, die Augmented-Reality-App Ikea Place stellt Möbel dreidimensional in der eigenen Wohnung dar. Man kann sie frei platzieren und drehen, sprich von allen Seiten betrachten. So kann man schnell testen, wie das neue Sofa im Wohnzimmer aussehen würde bzw. ob der Platz für den neuen Kleiderschrank überhaupt reicht. Die Fahrt in die nächste Ikea erspart einem die App allerdings trotzdem nicht, da man ein neues Sofa vermutlich zuerst probeliegen möchte.



So funktioniert IKEA Place Video: YouTube/IKEA

Codecheck

«Erfahre, was nicht auf der Verpackung steht»: Dieser Werbeslogan bringt es auf den Punkt. Die App vermittelt viel Wissenswertes zu Lebensmitteln und Kosmetik. Man scannt mithilfe der Smartphone-Kamera Barcodes und erhält umgehend Hintergrundinformationen zu den Inhaltsstoffen. Konkret sieht man auf einen Blick, ob Produkte vegan, vegetarisch, oder laktose- und glutenfrei sind oder ob sich Palmöl, Mikroplastik, zu viel Zucker etc. darin verstecken.



Goodreads

Goodreads ist eine populäre App für Leseratten. Wer neue, von der Goodreads-Community empfohlene Bücher entdecken möchte, Buchrezensionen sucht oder einfach nur eine Bücher-Liste anlegen möchte, ist mit der App gut bedient. Goodreads ist quasi ein Social-Network für Bücherfreunde. Die App und die entsprechende Webseite gehören zu Amazon, daher kann man sich mit dem Amazon-Konto, aber auch mit dem Facebook-Passwort anmelden.



Appy Geek

Appy Geek ist ein populärer News-Aggregator für Tech-News, bei dem man seine bevorzugten Newsquellen und Themen selber einstellen kann.



Vivino

Mit dem Handy ein Weinetikett fotografieren und die App verrät im Handumdrehen, ob es sich um einen edlen Tropfen oder einen «Chateau Mal de Tête» handelt. Vivino ist aber auch ein soziales Netzwerk für Weinliebhaber rund um den Globus: So kann man Weinkennern folgen, dank Empfehlungen Neues entdecken und gleich online einkaufen.



TV Time

TV Time ist eine App für Serienliebhaber, die sich über die neusten Episoden auszutauschen möchten. Mit der App behält man die Übersicht über alle Serien, die man schaut. Darüber hinaus liefert sie personalisierte Empfehlungen basierend auf den Serien, die man schaut und informiert zum Beispiel, wann die nächste Episode ausgestrahlt wird.



Eat.ch

Eine simple Lieferdienst-App, die zuverlässig funktioniert und seit dem neusten Update auch deutlich hübscher daherkommt. Man gibt die Postleitzahl ein und wählt aus, auf was man gerade Lust hat (Italienisch, Asiatisch, Schweizer Küche etc.). Nun zeigt die App eine Liste aller Restaurants und Take Aways, die sich in der Nähe befinden – inklusive der Kundenbewertungen. Hat man sich für ein Restaurant entschieden, kann das Essen direkt in der App bestellt werden.



Sleep Cycle

Sleep Cycle ist ein intelligenter Wecker, der das Schlafmuster überwacht und dich aufweckt, wenn du in einer Phase leichten Schlafs bist. Wacht man in dieser Leichtschlafphase auf, fühlt man sich ausgeruhter und leistungsfähiger. Sleep Cycle setzt keinen Tracker voraus, den man ins Bett legen oder am Körper tragen muss. Die App analysiert den Schlaf mittels Geräuschen. Hierzu muss das Handy lediglich nahe am Bett liegen.



PowerDirector

Wer Videos auf dem Smartphone zuschneiden will, fährt mit PowerDirector für Android gut. Die App ist sicher nicht vergleichbar mit einem Desktopprogramm, hat aber einige nette Funktionen. Eine gute Alternative für iOS ist iMovie.



WeekCal

WeekCal für iOS ist die praktische und übersichtliche Alternative zum Standard-Kalender auf dem iPhone oder iPad. Termine können zum Beispiel schnell durch Ziehen und Ablegen verschoben werden, mehrere Termine können gleichzeitig geändert und unterschiedlichen Termine können zur besseren Übersicht verschiedene Farben zugewiesen werden. WeekCal synchronisiert sich natürlich auch mit häufig genutzten Kalendern wie Outlook oder Google Kalender.



Das Pendant zu WeekCal für Android ist die Kalender-App aCalandar bzw. aCalandar+, die mit Tages-, Wochen-, Monats-, Jahres- und Geburtstagsansicht kaum Wünsche offen lässt.



Bandsintown

Bandsintown lässt dich die Tourdaten deiner Lieblingskünstler verfolgen und neue Bands entdecken. Die App informiert dich, sobald deine Lieblingskünstler oder deine favorisierten Bands in der Nähe auftreten. Das Risiko, bei angesagten Künstlern schon wieder kein Ticket zu ergattern, sinkt also drastisch. Eine gute Alternative zu Bandsintown ist übrigens Songkick.



Shazam

Ja, diese App kennen vermutlich die meisten, aber sie gehört eben doch in jede gut sortierte App-Tipps-Liste. Mit Shazam kann man schnell und einfach herausfinden, wie ein laufender Song heisst, indem man mit dem Handy ein paar Sekunden davon aufnimmt. Mit Shazam identifizierte Songs kann man zudem den eigenen Spotify-Playlists hinzufügen. Was viele noch nicht wissen: Die Songerkennung kann auch per Sprachbefehl mit dem Google Assistant oder Siri gestartet werden.



Upflix

Netflix zeigt dem Nutzer in Prozent, mit welcher Wahrscheinlichkeit man eine Serie oder einen Film mögen wird. Die vom Algorithmus berechnete Übereinstimmung trifft manchmal zu, manchmal liegt er auch völlig daneben. Wer sich nicht auf einen undurchsichtigen Algorithmus verlassen will, nutzt die App Upflix. Sie zeigt zu den meisten Serien und Filmen die Nutzerbewertungen von IMDB, Flixster und Rotten.



Apropos Netflix: Der US-Streamingdienst ist im Abonnenten-Hoch Video: srf

Smoke Free

Smoke Free zeigt dem Nutzer, wie lange er schon Nichtraucher ist, wie viel Geld er gespart hat und welche gesundheitlichen Fortschritte er macht, weil er auf die Glimmstängel verzichtet. Die Angaben zur gesundheitlichen Verbesserung nach bestimmten Zeitintervallen sollte man nicht auf die Waagschale legen, aber auf jeden Fall ist die App ähnlich motivierend wie es für bestimmte Menschen Fitness-Apps sein können.

Analog zu den Fitness-Apps kann man täglich eine Mission erledigen und bekommt immer wieder Auszeichnungen, je länger man dem Rauchen entsagt. Die App gibt Rauchern zudem Tipps, wie sie ihr Verlangen verringern können oder wo es Hilfe gibt, um sich mit Leidensgenossen austauschen.



Parcel



Mit der App Parcel kann man Sendungen von diversen Paketdiensten wie der Schweizer Post, UPS, DHL, Fedex, TNT etc. in einer App verfolgen und verwalten. Hierzu gibt man die Sendungsnummer und den Paketdienst ein. Nun wird man per Push-Nachricht über den Lieferstatus, den voraussichtlichen Liefertermin und natürlich bei Zustellung des Pakets informiert. Wer die Sendungsnummer nicht abtippen will, kann sie auch automatisch aus der Bestätigungs-Mail – zum Beispiel von Amazon – importieren lassen.



