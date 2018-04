Digital

bild: photomath

Diese 15 super-nützlichen Apps solltest du unbedingt kennen

Songkick

Songkick informiert dich, sobald deine Lieblingskünstler oder deine favorisierten Bands in der Nähe auftreten. Das Risiko, bei angesagten Künstlern schon wieder kein Ticket zu ergattern, sinkt mit der App drastisch.



TooGoodToGo

Too Good To Go ist eine App gegen Lebensmittelverschwendung. Sie will Restaurants, Bäckereien, Supermärkten und Hotels helfen, weniger Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Als Nutzer wählt man ein Restaurant oder Laden in der Nähe und kauft die Mahlzeit direkt über die App. Danach holt man die Mahlzeit im angegebenen Zeitfenster ab.

Photomath

PhotoMath war 2014 der erste «Kamera-Taschenrechner» der Welt und wurde in den letzten Jahren ständig verbessert. Und so einfach geht's: Man startet die App, richtet die Kamera auf den mathematischen Ausdruck, den man gelöst haben will, und schon wird das Resultat mit der Schritt-für-Schritt-Lösung auf dem Display angezeigt. Die App hat eine Handschrifterkennung und unterstützt Gleichungssysteme, Logarithmen, Ableitungen, Integrale etc.

BookBeat

BookBeat ist quasi das Netflix für Hörbücher. Bei BookBeat findet man deutsch- und englischsprachige Hörbücher aller Genres. Aktuell soll das Angebot über zehntausend Hörbücher und Hörspiele umfassen. Das klingt nach viel, allerdings ist der Katalog sicher noch ausbaufähig. Trotzdem: Wenn du mal auf Spotify ein Hörbuch nicht findest, könnte BookBeat weiterhelfen.



PackPoint

Eine App für alle, die nie wissen, was sie einpacken sollen für die Ferien. Man gibt an, wohin es geht, wann man dahin fährt und was man unternehmen will (wandern, schwimmen, am Strand liegen etc.). Nun schlägt die App alles vor, was man einpacken sollte. Dazu liefert sie ein Checkliste, auf der man alles abhaken kann. Die App erinnert einen sogar daran, dass man in bestimmten Ländern gewisse Impfungen braucht.

PeakLens

PeakLens (Android) ist eine kostenlose Augmented-Reality-App für Wanderfreaks, die über den Berggipfeln Namen und Höhe der Gebirgszüge einblendet.



Eine fünf Franken teure Alternative für Android und iOS ist PeakFinder AR.

Snapseed

Ein gutes, leicht verständliches Bildbearbeitungsprogramm von Google. Es zeichnet sich durch hochwertige Filter und eine Menge anderer Bearbeitungstools aus. Die App ist somit ein kostenloser Fotoeditor für ambitionierte Hobby-Fotografen.



Daily Budget

Daily Budget (iOS) ist die übersichtliche Haushaltsbudget-App für Menschen, die aufs Geld schauen müssen, aber keine Lust oder Zeit haben, ewig lange Ausgabenlisten zu führen. Zuerst gibt man sein Einkommen und die fixen Ausgaben ein. Die laufenden Ausgaben lassen sich schnell und einfach erfassen. Nun wird einem jeden Tag angezeigt, wie viel Budget man täglich zur Verfügung hat.

Vertrauenswürdige Kontakte

Vertrauenswürdige Kontakte ist eine noch kaum bekannte Notfall-App von Google. In der App kann man Familienangehörigen oder gute Freunden die Berechtigung geben, den Standort des Handys abzufragen – etwa wenn sie in Sorge sind. Fragt ein zuvor als vertrauenswürdig gespeicherter Kontakt den eigenen Standort ab, kann man den Standort freigeben oder – wenn zum Beispiel alles in Ordnung ist – dies verweigern.

Kann man nicht reagieren, weil man zum Beispiel einen Unfall hatte, wird der letzte bekannte Standort nach einer zuvor selbst festgelegten Zeit automatisch geteilt. Das funktioniert sogar, wenn man offline ist oder der Akku des Smartphones leer ist. Zudem hat man die Möglichkeit, den eigenen Standort spontan freizugeben, wenn man sich etwa nicht wohl fühlt oder ein Notfall eingetreten ist.



WhatTheFont

WhatTheFont kommt ins Spiel, wenn man eine schöne Schrift sieht, aber nicht weiss, wie sie heisst. Die App identifiziert Schriftarten, sei es auf einer Verpackung, einem Buchdeckel oder einem Strassenschild.



Onefootball

Onefootball deckt alle Spiele, Tore, News, Transfers und Statistiken zu deinem Lieblingsverein ab – und dies für über 200 Ligen und Fussball-Wettbewerbe.



MusicTimer / Sleep Timer

Wer gerne mit Musik oder einem Hörbuch einschläft, kann Sleep Timer (Android) oder MusicTimer (iOS) nutzen, um Spotify, YouTube etc. nach einer bestimmten Zeit automatisch zu stoppen. Alternativ können iPhone-Nutzer auch die Sleep-Timer-Funktion von iOS nutzen, um eine beliebige Musik-App nach einem gewissen Intervall zu stoppen. Die Option «Wiedergabe-Stoppen» versteckt sich in der Timer-Funktion der Uhr-App.

Wer Google Play Music nutzt, findet die praktische Funktion «Ruhemodus-Timer» direkt in der App und zwar in den «Einstellungen» bei «Allgemein».

Bring!

Die Schweizer Einkaufszettel-App Bring! gefällt seit Jahren mit ihrem benutzerfreundlichen Design. Produkte, die man auf den Einkaufszettel setzt bzw. im Laden wieder entfernt, werden bei Familienmitgliedern automatisch auf dem Smartphone aktualisiert.



Google Fotoscanner

Fotoscanner ist eine überaus nützliche App von Google, mit der du deine (alten) Lieblingsfotos auf Papier mit der Kamera deines Smartphones scannen und speichern kannst. Die App kommt mit Funktionen wie Perspektivenkorrektur, automatischem Zuschnitt und minimiert die sonst typischen Reflexionen auf den gescannten Bildern.



LastPass

Der Passwort-Manager LastPass gehört zu den nützlichsten Apps überhaupt. LastPass merkt sich eure Passwörter für E-Mail, Facebook, Netflix, Onlineshops etc. und meldet euch bei den entsprechenden Apps und Webseiten automatisch an. Als Nutzer legt man ein Master-Passwort fest, das alle anderen in LastPass gespeicherten Passwörter schützt. Solche Passwort-Manager sind insofern sicherer als zig Passwörter selbst zu verwalten, da LastPass selbst möglichst sichere Passwörter erstellt und diese verschlüsselt speichert. So muss man sich ein für alle Mal nur noch ein einziges Passwort merken. LastPass gibt es für alle gängigen Betriebssysteme und Browser.



Wichtig: Nutzt man für seine Online-Konten die Funktion «Bestätigung in zwei Schritten», was aus Sicherheitsgründen immer zu empfehlen ist, braucht LastPass eine Authenticator-App, die sogenannte Einmal-Codes zum Anmelden generiert. Dieser Einmal-Code ist nebst dem Passwort die zweite Sicherheitshürde. Gelangt das Passwort (erste Hürde) in falsche Hände, ist das Konto durch die Bestätigung in zwei Schritten immer noch geschützt. Authenticator-Apps gibt es von Google, Microsoft oder LastPass selbst.



