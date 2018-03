Digital

Apps

Bug in iOS 11: Siri liest bei gesperrtem iPhone private Chat-Nachrichten vor



bild: spiegel online

Dieser Bug kann Beziehungen zerstören: Siri verrät fremden Menschen deine Text-Nachrichten

Siri auf dem iPhone plaudert persönliche Nachrichten aus, ohne dass man das Handy entsperrt. Die Schwachstelle ist Apple bekannt, aber noch fehlt ein Update. Bis es so weit ist, gibt es eine einfache Möglichkeit, Siris freizügiges Verhalten zu unterbinden.

Ein Artikel von

Apples Mobilbetriebssystem iOS wird von einem Fehler geplagt, der Fremden Zugriff auf private Nachrichten ermöglicht. Das brasilianische «Mac Magazine» hatte den Bug am vergangenen Mittwoch gemeldet. Das Problem: Die sprachgesteuerte Assistenzfunktion Siri reagiert in gesperrtem Zustand auch auf Befehle Fremder, liest also Nachrichten vor, die eigentlich nur dem Besitzer des Smartphones zugänglich sein sollten.

Normalerweise werden Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm des Telefons ausgeblendet. Statt des Inhalts der Nachricht bekommt man nur einen Hinweis darauf zu sehen, dass eine neue Nachricht vorhanden ist. Erst wenn man das Telefon entsperrt, wird der Text der Nachricht angezeigt.

Tests zeigten nun aber, dass Siri solche ausgeblendeten Nachrichten auch im gesperrten Zustand bereitwillig vorliest, wenn man sie danach fragt. Ob die Frage vom Besitzer selbst oder einem Fremden kommt, ist dabei egal. Zumindest, wenn man Siri nicht über den Sprachbefehl «Hey Siri» aufruft, sondern, indem man die Seitentaste drückt. In diesem Fall reagiere das System sogar auf synthetische Stimmen, berichtet «The Verge».

Betroffen sind dabei vor allem Apps von Drittanbietern. Apples eigene Chat-App «Nachrichten» wird von Siri in einem solchen Fall nicht ausgelesen. Wohl aber Nachrichten von WhatsApp, dem Facebook Messenger und Gmail. Aus Apples Mail-App kann den Berichten zufolge zumindest die Betreffzeile ausgelesen werden.

Man sei sich des Problems bewusst, heisst es nun in einer Stellungnahme des Unternehmens gegenüber «MacRumors». Der Fehler werde in einem künftigen Software-Update behoben. Auf einen Zeitpunkt dafür legt sich Apple aber nicht fest. Theoretisch könnte der Bugfix mit einem iOS 11.2.7 veröffentlicht werden. Allerdings befindet sich auch iOS 11.3. schon in einer fortgeschritten Entwicklungsphase und dürfte in Kürze veröffentlicht werden.

Jetzt auf

Bis es so weit ist, gibt es eine einfache Möglichkeit, Siris freizügiges Verhalten zu unterbinden. Dazu muss man in den Einstellungen von iOS unter Siri & Suchen den Punkt Siri im Sperrzustand erlauben deaktivieren. Alternativ lässt sich in den Einstellungen auch für jede App einzeln festlegen, dass sie keine Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen soll.

Bild: SPIEGELONLINE

mak

Das könnte dich auch interessieren: Die 23 besten Siri-Sprüche

Blochers erste Begegnung mit Siri Video: watson

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare