Dating-App Grindr hat HIV-Daten ihrer User weitergegeben

Der ZSC holt sich gegen Bern den ersten Matchpuck – Lugano schiesst Biel aus der Halle

Die ZSC Lions stehen nach dem ersten Heimerfolg (3:1) in der Serie gegen Qualifikationssieger und Meister Bern noch einen Sieg vom Finaleinzug entfernt. Lugano gleicht die Serie gegen Biel aus.

Die ZSC Lions haben gefallen an Shorthandern gefunden. Haben sie in der Qualifikation noch genau einen Treffer in Unterzahl erzielt, sind es in den Playoffs bereits deren vier. Fabrice Herzog bezwingt kurz vor der ersten Pause Leonardo Genoni in Unterzahl.

Es ist bereits Herzogs zweiter Treffer an diesem Abend. Zuvor hat er den Berner Keeper bereits aus spitzem Winkel erwischt und das Publikum im Hallenstadion in Ekstase versetzt. Die erwartete Reaktion des SCB fällt überraschend gering …