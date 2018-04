So einfach kommen Instagram-User an ihre Fotos und privaten Daten

Digital

Nach Facebook ermöglicht nun auch die Tochterfirma Instagram ihren Mitgliedern den Download der vom Unternehmen gespeicherten persönlicher Daten. Wir erklären, wie man an seine Bilder, Fotos und weitere Infos herankommt.

Mitglieder des Foto- und Videonetzwerks Instagram können ab sofort alle dort von ihnen und über sie gespeicherten Daten herunterladen. Die Facebook-Tochter reagiert damit auf die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die in der Europäischen Union ab dem 25. Mai zur Anwendung kommt. Zuerst hatte die Nachrichtenseite Techcrunch über die neue Funktion berichtet.

Hintergrund ist die von der DSGVO vorgesehene Möglichkeit der Datenportabilität. Diese sieht vor, dass Anwendern die Option angeboten werden muss, ihre Daten von einem Anbieter zu einem anderen mitzunehmen. Die Voraussetzung dafür ist in der Regel, eine Download-Funktion anzubieten. Facebook bietet das schon seit Jahren an, für Instagram ist es neu.

Auf Anfrage von Techcrunch hat ein Instagram-Sprecher erklärt, die Funktion stehe ab sofort für alle Instagram-Nutzer über die Webseite des Angebots zur Verfügung. In den Apps für Android und iOS werde sie erst nach und nach erscheinen.

Bei einem kurzen Test in der Redaktion konnten wir sie zwar bereits in einer iOS-App, nicht jedoch auf Android finden. Vorläufig bleibt der Download über einen PC das Mittel der Wahl.

So gehts

Um die eigenen Instagram-Daten herunterzuladen, muss man sich zunächst auf der Instagram-Webseite einloggen. Zunächst klickt man auf das Personensymbol rechts oben auf der Seite. So kommt man auf die Profilseite. Auf der Profilseite klickt man auf das Rädchensymbol für die Einstellungen. Daraufhin erscheint ein Aufklappmenü, in dem man Privatsphäre und Sicherheit auswählt. Auf der Seite, die sich nun öffnet, scrollt man nach unten und klickt auf Daten-Download. Auf der nun folgenden Seite muss man die mit dem Instagram-Account verbundene E-Mail-Adresse eingeben. Darauf folgt die Abfrage des Instagram-Passworts.

Das war es dann auch schon. Nachdem man das Passwort korrekt eingegeben hat, wird auf der nächsten Seite die Anforderung der Daten bestätigt. Sobald das System die Daten zusammengestellt hat, wird man per E-Mail darüber informiert.

«Wir senden dir einen Link zu einer Datei mit deinen Fotos, Kommentaren und Profilinformationen. Wir können jeweils nur eine Anfrage deines Kontos bearbeiten. Es kann bis zu 48 Stunden dauern, die Daten zu sammeln und dir zu senden.» quelle: instagram

Was zu beachten ist

Ohnehin bietet sich der Download auf einen Desktop- oder Mobilcomputer an, da der Umfang der heruntergeladenen Daten je nach Nutzungsintensität von Instagram sehr gross sein kann und weil die Daten in einer komprimierten Zip-Datei geliefert werden, die auf Mobilgeräten in der Regel nur mit speziellen Apps geöffnet werden kann.

Laut Instagram enthält der Download neben den vom Nutzer hochgeladenen Fotos und Videos auch alle nach Dezember 2017 archivierten Stories sowie Profildaten, Kommentare, Direktnachrichten, eine Liste der Follower und Suchanfragen, Likes sowie die Einstellungen des jeweiligen Nutzers.

Instagram selbst weist, wohl eine rege Nachfrage nach der neuen Funktion erwartend, darauf hin, dass es nach einer entsprechenden Anfrage bis zu 48 Stunden dauern kann, bis die Nutzerdaten zum Download bereitstehen.

Bei einem Selbstversuch in der Redaktion erreichte uns eine E-Mail mit dem Hinweis, dass das Datenpaket nun bereitstünde, bereits wenige Minuten nach der Anfrage.

