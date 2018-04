Digital

Facebook-Chef will vor US-Kongress zu Daten-Skandal aussagen



Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird einem US-Ausschuss des Repräsentantenhauses am 11. April Rede und Antwort im Daten-Skandal stehen. Das teilte der Energie- und Handelsausschuss am Mittwoch in einer Stellungnahme mit.

Facebook steht in der Kritik, seit bekannt wurde, dass die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica Informationen von 50 Millionen Facebook-Mitgliedern mutmasslich illegal nutzte, um den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump zu unterstützen.

In dem Fall ermitteln unter anderen die US-Verbraucherschutzbehörde FTC und die Generalstaatsanwälte von 37 US-Bundesstaaten.

