Digital

Datenschutz

Facebook-Chef will vor US-Kongress zu Daten-Skandal aussagen



Facebook-Chef will vor US-Kongress zu Daten-Skandal aussagen

Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird einem US-Ausschuss des Repräsentantenhauses am 11. April Rede und Antwort im Daten-Skandal stehen. Das teilte der Energie- und Handelsausschuss am Mittwoch in einer Stellungnahme mit.

Facebook steht in der Kritik, seit bekannt wurde, dass die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica Informationen von 50 Millionen Facebook-Mitgliedern mutmasslich illegal nutzte, um den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump zu unterstützen.

In dem Fall ermitteln unter anderen die US-Verbraucherschutzbehörde FTC und die Generalstaatsanwälte von 37 US-Bundesstaaten.

(sda/reu)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo