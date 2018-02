Digital

Bei M-Budget gibt's neu Cumulus-Punkte fürs Nicht-Surfen



Bei M-Budget gibt's neu Cumulus-Punkte fürs Nicht-Surfen

Die Swisscom-Migros-Tochter M-Budget wartet mit einer ungewöhnlichen Neuerung auf, wie handy-abovergleich.ch in einer aktuellen Mitteilung schreibt: M-Budget sei der erste Schweizer Mobilfunk-Provider, der die Kundinnen und Kunden sogar für die Nicht-Nutzung belohne ...

Das High-End-Angebot werde in «M-Budget Mobile Maxi» umbenannt und der Anbieter hebe die Minuten und SMS auf ein unlimitiertes Volumen an. Alle Freiminuten und SMS seien sogar ins ausländische Festnetz nutzbar.

Neu sei sowohl beim Mini- als auch Maxi-Tarif der sogenannte Cumulus-Vorteil. Nicht genutztes Datenvolumen werde ab sofort am Ende des Monats in Cumulus-Punkte umgewandelt. Für 10 Megabyte (MB) gebe es einen Punkt.

M-Budget Kombi sei zudem neu gestaltet worden, um die Kunden weniger zu verwirren. Neuerdings gebe es nicht mehr 3 Kombis, sondern nur noch ein Kombi mit drei Optionen zur Auswahl. Das neue Kombi heisse M-Budget Kombi Mini mit den Optionen Internet Maxi, TV Maxi und Voice Maxi.

Das Vergleichsportal kommentiert:

«Das Konzept mit der Vergütung des ungebrauchten Datenvolumens durch Cumulus-Punkte ist genial. Nicht verbrauchtes Datenvolumen als Vorteil im Alltag nutzen zu können, war bislang noch nirgends möglich.»

M-Budget wird gemäss Website von Swisscom gemanagt und vermarktet, «in Zusammenarbeit mit Migros».

(dsc, via handy-abovergleich.ch)

Neue Datenschutz-NGO Noyb kann starten – Finanzierung gesichert

Die Crowdfunding-Kampagne der neuen Datenschutzorganisation Noyb (Europäisches Zentrum für Digitale Rechte) ist erfolgreich verlaufen. Zum Abschluss der Kampagne am 31. Januar gebe es eine stabile Finanzierung in der Höhe von über 300'000 Euro pro Jahr zu vermelden, schreiben die Verantwortlichen. Etwa 2500 Privatpersonen und zahlreiche Institutionen hätten in die Durchsetzung ihres Rechts auf Datenschutz investiert. Damit könne Noyb am 25. Mail 2018 – dem In-Kraft-Treten des neuen EU-Datenschutzrechts – operational starten.

(dsc)

