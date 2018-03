WannaCry-Malware kehrt zurück – und attackiert Boeing

Die Windows-Malware WannaCry, die im Mai 2017 weltweit Schaden in Milliardenhöhe anrichtete, ist zurück: Laut US-Medienberichten von letzter Nacht verbreitete sich der Schädling in Computer-Systemen des Flugzeugherstellers Boeing.

Betroffen war ein Werk in Charleston, South Carolina. Erste Befürchtungen, wonach die Fertigung der Boeing 777 beeinträchtigt werden könnte, bestätigten sich nicht.

Boeing reagierte wenig später mit einer offiziellen Stellungnahme und versuchte zu beschwichtigen. Das Unternehmen beteuerte, dass die Malware-Störung wenige Systeme betreffe, Produktion und Auslieferung seien nicht beeinträchtigt.