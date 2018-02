Samsung vermasselt Android-Update – diese Galaxy-Handys sind betroffen

Weitere Digital-News:

Apple bereitet ein einzelnes südindisches Zeichen, das iPhones und Macs abstürzen lässt, Kopfzerbrechen. Und Konkurrent Samsung vermasselt ein System-Update komplett: Offenbar musste der südkoreanische Smartphone-Gigant das bereits verfügbare Update auf Android 8 notfallmässig stoppen.

Anfang Februar hatte Samsung mit der Auslieferung von Android 8.0 für seine aktuellen Flaggschiffe begonnen, das Galaxy S8 und das S8 Plus. Doch diese Woche wurde auch schon wieder die Notbremse gezogen, wie SamMobile berichtete.

Laut SamMobile arbeiten die Samsung-Entwickler an einer neuen Firmware-Version. Wann diese fertig wird und was der Grund für die fehlerhafte Version war, bleibt offen.

In Online-Foren hatten sich die Klagen über kleinere und grössere Fehler nach dem Update gehäuft. Galaxy-Geräte hingen in einer Boot-Schleife fest und starteten immer wieder neu.

Von Samsung liegt folgendes Statement vor:

«Following a limited number of cases where Galaxy S8 and S8+ devices have rebooted unexpectedly with the Android 8.0 Oreo, we have temporarily stopped the rollout of the update. We are investigating the issue internally to ensure that the impact to the affected devices is minimized and the rollout of the update can resume as quickly as possible.»

quelle: netzwelt.de