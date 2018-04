Digital

Warum Siri plötzlich mit «Motherfucker» antwortet

Apples Sprachassistentin sorgt wenige Wochen vor dem Muttertag für unschöne Schlagzeilen. Wobei die Aufregung um «Motherfucker» ziemlich gesucht ist, wie wir gleich sehen.

Was ist passiert? Ein australischer Reddit-Nutzer machte am Wochenende auf ein vermeintlich ungewöhnliches Verhalten von Siri aufmerksam. Wenn man die Sprachassistentin auf Englisch bittet, das Wort «Mutter» zu definieren, liefert sie nach der korrekten Definition auch noch eine relativ merkwürdige Antwort: «Als Hauptwort steht es oftmals kurz für «‹Motherfucker›», sagt sie in dem bei YouTube veröffentlichten Video.

Die einleuchtende Erklärung hat Spiegel Online: Die Antwort hänge wohl damit zusammen, wie der Eintrag zu «Mother» im «Oxford Living Dictionaries»-Lexikon aufgebaut sei. Von dort stamme Siris zweite Begriffsdefinition. Mit dem feinen Unterschied, dass sie auf der Lexikon-Website klar als «Vulgärsprache» gekennzeichnet sei. Diese Einordnung spare sich Siri.

Zuletzt veröffentlichte Vergleichstests zeigen laut futurezone.at, dass Apples Sprachassistentin trotz ihrer Vorreiterrolle hinter die Konkurrenz von Google (Assistant), Microsoft (Cortana) und Amazon (Alexa) zurückgefallen sei. Siri war im Oktober 2011 mit dem iPhone 4S vorgestellt worden.

(dsc)

