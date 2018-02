Facebook testet «Dislike»-Button ++ Das sagt Apple zum iPhone-Leak

Weitere Digital-News im Überblick:

Apple hat auf Sicherheitsbedenken in Zusammenhang mit dem geleakten iPhone-Source-Code reagiert und versichert, dass potenzielle Schwachstellen veraltet wären.

Am Donnerstag hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, wonach eine Kernkomponete der System-Software iOS im Internet veröffentlicht wurde – angeblich ein gefundenes Fressen für Hacker. Es war vom «grössten Leak der Geschichte» die Rede.

Apple hat nun bestätigt, dass es sich tatsächlich um den iBoot-Code handle, dass aber die Sicherheit seiner Produkte nicht davon abhänge, ob Source-Code geheim bleibe oder nicht.

Das Original-Statement:

«Old source code from three years ago appears to have been leaked, but by design the security of our products doesn't depend on the secrecy of our source code. There are many layers of hardware and software protections built in to our products, and we always encourage customers to update to the newest software releases to benefit from the latest protections.»

quelle: cnet.com