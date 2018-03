Digital

Display-Probleme beim Galaxy S9 ++ Facebook saugt Telefon-Daten von Android-Usern ab



Beim tödlichen Uber-Unfall soll es gar nicht so dunkel gewesen sein, wie die Polizei sagte und es praktisch alle Medien berichteten: Police chief said Uber victim «came from the shadows»—don’t believe it (Ars Technica)

Facebook saugt Telefon-Daten von Android-Usern ab

Android-User mit Facebook-Profil sollten prüfen, was der weltgrösste Datenkrake Social-Media-Konzern an Telefondaten über sie gespeichert hat. Facebook sammle seit Jahren Anrufprotokolle und SMS-Daten von Android-Geräten, berichtet «The Verge». Mehrere Twitter-Nutzer hatten zuvor via Twitter publik gemacht, dass sie in ihrer herunterladbaren Facebook-Datendatei monatelange oder jahrelange Anruflisten gefunden hätten.

Facebook hat gestern Sonntag mit einem Beitrag im Firmen-Blog auf die Kritik reagiert. Es handle sich um ein Opt-in-Feature für die Android-Apps Messenger und Facebook Lite, die User hätten also ihre Einwilligung zur Datenerhebung gegeben.

Samsung untersucht Display-Probleme beim Galaxy S9 – das musst du wissen

Samsungs neue Android-Flaggschiffe, das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus, sorgen mit Touchscreen-Problemen für Schlagzeilen. Der Hersteller hat eine Untersuchung angekündigt.

Gemäss zahlreichen Beschwerden bei Reddit und in offiziellen Samsung-Support-Foren reagieren bei Betroffenen grössere Bereiche des Bildschirms nicht auf Berührungen mit dem Finger. Die Rede ist von toten Stellen oder einer «Dead Zone».

Interessant für Galaxy-S9-Käufer: Sie können mit einem einfachen Test herausfinden, ob der eigene Touchscreen anstandslos funktioniert: Dazu muss in der Telefon-App die Zeichenfolge *#0*# eingetippt werden, um auf dem Smartphone einen Testmodus zu starten, wie heise.de berichtete.

Bei einigen Nutzern habe das Zurücksetzen auf die Grundeinstellungen geholfen. Auch das Erhöhen der Touch-Empfindlichkeit könne das Problem unter Umständen beheben.

