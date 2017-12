Wie Bill Gates eine Reddit-Userin zu Weihnachten überrascht

Die Digital-News im Überblick:

Geben ist seliger als nehmen: Das weiss (mittlerweile) auch der zum Wohltäter mutierte Microsoft-Gründer Bill Gates. Als Nerd hat er bei der Geschenke-Austausch-Aktion von Reddit mitgemacht und eine ahnungslose Userin überrascht.

Bill Gates nehme jedes Jahr an Reddits «Secret Santa»-Aktion teil, schreibt Mashable, und jedes Jahr übertreffe er sich selbst.

Die Reddit-Userin machte seit Jahren bei der Reddit-Aktion mit, hätte sich aber nie träumen lassen, dass sie diejenige sein würde, deren Name, bzw. Los, Bill Gates ziehen würde.