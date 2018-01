Digital

Justin Timberlake macht auf Steve Jobs ++ Rückruf-Aktion von HP 🔥



Weitere Digital-News im Überblick:

Brandgefahr bei HP-Notebooks – diese Akkus sind betroffen

Justin Timberlake macht auf Steve Jobs

Ein Bühnenauftritt, der an den legendären Apple-Gründer Steve Jobs († 2011) erinnert: So tritt US-Popstar Justin Timberlake im ersten Musikvideo zu seinem neuen Album auf. Im Rollkragenpullover lässt er Roboter tanzen. Aber schau selbst:

(dsc, via Mashable)

Brandgefahr bei HP-Notebooks – diese Akkus sind betroffen

Wegen leicht entflammbarer Akkus hat der US-Technologiekonzern HP weltweit mehrere Computermodelle zurückgerufen. Die Lithium-Ionen-Akkus könnten sich überhitzen und seien daher für ihre Nutzer eine Brandgefahr, begründete das Unternehmen am Donnerstag auf seiner Webseite die Rückrufaktion.

Viele der betreffenden Akkus seien in den Windows-Geräten fest verbaut, so dass sie nicht von den Kunden selbst ausgetauscht werden könnten, hiess es weiter.

Die potenziell gefährlichen Akkus wurden den Angaben zufolge in die Modelle Probook, Envy, Pavilion, Zbook, Studio G3 und HP 11 eingebaut, die in den vergangenen zwei Jahren weltweit verkauft wurden.

Um herauszufinden, ob ein Gerät betroffen ist, soll man ein Hilfsprogramm installieren. Die Details gibts' hier.

Akkus auch einzeln verkauft

Allein in den USA seien 50'000 Geräte betroffen. Ausserdem seien die Akkus auch einzeln verkauft oder beim Ersetzen alter Akkus verwendet worden.

Die betroffenen Kunden würden nun verständigt, stellt HP in Aussicht. Der Austausch der Akkus erfolge kostenlos. In der Zwischenzeit sollten die Geräte nur in der sicheren Betriebsweise mit eingestecktem Netzstecker eingeschaltet werden.

HP hatte sich 2015 von Hewlett-Packard abgespalten. Das Unternehmensgeschäft firmiert nun unter dem Namen Hewlett-Packard Enterprise.

(dsc/sda/afp)

