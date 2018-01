Während du schliefst, hat Facebook eine neue Zeiteinheit angekündigt. Es gibt auch einen Bezug zur Schweiz, wie wir gleich sehen. Und nein, watson hat keinen Flick ab! 😉

1 Flick = 1/705600000 Sekunde.

Was zum Geier ist falsch an der Sekunde und ihrem kleineren Bruder, der Nanosekunde?, werden vermutlich einige Leute fragen und sich verwundert die Augen reiben.

Kurze Antwort: Die Zeitrechnung in Flicks ermöglicht Programmierern, Video-Playback noch präziser zu synchronisieren. Und zwar unabhängig von der Bildfrequenz, «Frame Rate» genannt. Das soll etwa bei der Darstellung von aufwändigen 3D-Computergrafiken (CGI) praktisch sein.

«Programmierer verwenden bereits eingebaute Tools in C++, um diese Art der exakten Frame-Synchronisation zu verwalten, besonders wenn es um die Gestaltung visueller Effekte in CGI geht, aber das genaueste Timing, das in C++ möglich ist, ist Nanosekunden, die sich nicht gleichmässig in die meisten Frame-Raten aufteilen.»

quelle: the verge