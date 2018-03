Digital

«Food Porn» auf einem neuen Level – so kommt Sushi aus dem 3D-Drucker

Diese Speisen sehen aus wie aus einem alten Video-Game: Der 8-Bit-Look ist auf die digitalisierte Produktionsweise zurückzuführen. Die Leckerbissen stammen aus dem 3D-Drucker. Derzeit gibt es sie am Festival South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas, zu bestaunen. Super Mario goes Sushi.

screenshot: mashable

Der US-Techblog Mashable hat sich schlau gemacht über die kulinarische Innovation und schreibt, Foodporn-Bilder könnten wegen des 8-Bit-Sushi nie mehr dasselbe sein.

Das Konzept stammt wie zu erwarten aus Japan und trägt die Bezeichnung «Sushi Teleportation». Ein Roboterarm setzt die aus essbarem Gel bestehenden Pixel-Würfel zusammen. Noch ist der Pixel Food Printer lediglich ein Prototyp. Bis zur Marktreife und der Serien-Sushi-Produktion dürfte es dauern.

Das Anfang März bei YouTube veröffentlichte Promo-Video Video: YouTube/Team Open Meals

(dsc, via Mashable)

