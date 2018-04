Apple kündigt heute angeblich knallrote iPhones an

Biel steckt in der «Hiller-Falle»

Die erste Lehre aus den Playoffs 2018: die Bedeutung von Einzelspielern wird überschätzt. Auch deshalb entkommt Biel nicht aus der «Hiller-Falle».

ZSC-General Peter Zahner ist am Samstag vor der Partie gegen den SC Bern zornig. Er hätte es gerne gesehen, wenn die Chronisten eine Polemik gegen den SCB losgetreten hätten. Die Berner hatten per Einsprache beim Verbandsportgericht erwirkt, dass Kevin Klein für das Foul gegen Luca Hischier in zweiter Instanz doch noch für das 6. Spiel gesperrt worden ist. In erster Instanz war der beste ZSC-Verteidiger noch freigesprochen worden. SCB-Sportchef Alex Chatelain ist nur seiner Pflicht …