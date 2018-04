Digital

Apple setzt auf saubere Energie



Bild: watson

Der iPhone-Hersteller forciert die Umweltschutzbemühungen: Alle Anlagen weltweit werden nun mit 100 Prozent sauberer Energie betrieben.

Das Wichtigste in Kürze:

Apple hat am Montag bekanntgeben, dass seine weltweiten Anlagen zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden.

werden. CEO Tim Cook spricht von einem «wichtigen Meilenstein». Apple wolle die Bemühungen weiter vorantreiben, «weil wir wissen, dass die Zukunft davon abhängt.»

Ziel sei, den globalen Klimawandel zu bekämpfen und «eine gesündere Umwelt» zu schaffen, heisst es in einer auf der Apple-Website veröffentlichten Medienmitteilung.

Die umweltschonende Energieversorgung umfasse nun alle Retail-Stores, Büros und Rechenzentren in 43 Ländern – darunter die USA, Grossbritannien, China und Indien.

Weiter informiert Apple, dass sich neun weitere Partnerfirmen verpflichtet hätten, ihre gesamte Apple-Produktion «mit 100 Prozent sauberer Energie» zu erreichen. Darunter sei Pegatron, das in in Shanghai und Kunshan, China, eine Reihe von Apple-Produkten, darunter das iPhone, montiert.

Damit setzten weltweit 23 Lieferanten und Produktionsstätten auf sauberen Strom aus erneuerbaren Energien.

Bei neuen Projekten mit regionalen Energieversorgern will Apple nicht nur den Bau von Solaranlagen und Windparks fördern, sondern auch Technologien wie Biogas-Brennstoffzellen, Energiespeicher-Lösungen und die Kleinwasserkraft.

Weltweit seien bereits 25 Projekte im Bereich erneuerbare Energien realisiert worden mit einer Gesamtkapazität von 626 Megawatt (MW) . Davon seien im letzten Jahr allein aus Photovoltaik-Anlagen 286 MW erzeugt worden.

worden mit einer . Davon seien im letzten Jahr allein aus Photovoltaik-Anlagen 286 MW erzeugt worden. Ausserdem befinden sich laut Apple 15 weitere Projekte im Bau. Nach der Fertigstellung würden «über 1,4 Gigawatt saubere erneuerbare Energie in 11 Ländern erzeugt».*

* Zum Vergleich: Das Schweizer AKW Leibstadt kann «im Volllastbetrieb» 1275 MW ins Stromnetz einspeisen.

«Seit 2001 haben wir durch unsere Projekte für Erneuerbare Energien verhindert, dass fast 2,1 Millionen Tonnen CO 2 in die Atmosphäre gelangten.»

In der aktuellen Medienmitteilung hebt Apple unter anderem den neuen Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, sowie Solarprojekte in China hervor (dazu gleich mehr).

Apple Park sei jetzt das grösste LEED-zertifizierte Bürogebäude in ganz Nordamerika (mit der Höchstbewertung «Platinum»).

Der neue Hauptsitz werde mit sauberer Energie aus verschiedenen Quellen betrieben, darunter eine 17-Megawatt-Solaranlage auf dem Dach und Biogas-Brennstoffzellen (4 Megawatt). Die Anlage speise bei geringer Auslastung Strom ins öffentliche Energieversorgungsnetz der Stadt Cupertino ein.

Bild: watson

Weiter heisst es in der Medienmitteilung, es würden Wind- und Solaranlagen in sechs Provinzen Chinas gebaut, mit einer Kapazität von über 485 Megawatt, «um die Emissionen der vorgelagerten Produktion zu reduzieren». Gemeint sind damit wohl vor allem die riesigen iPhone-Produktionsstätten von Foxconn.

2015 hatte Apple angekündigt, die Auftragsfertiger in China innert fünf Jahren mit sauberem Strom zu versorgen.

Gibts einen Haken?

Ja. Zumindest einen kleinen: Apple speichert gewisse iCloud-Daten nicht in seinen eigenen Rechenzentren, sondern bei der Konkurrenz, und damit in Anlagen, die nicht nur mit Strom aus erneuerbaren Energien wie der Sonne oder Windkraft betrieben werden. Laut Angaben in einem offiziellen Support-Dokument von Apple («iOS Security Guide», PDF) handelt es sich um Cloud-Rechenzentren von Amazon (S3) und Google.

Die gute Nachricht, was den Umweltschutz anbelangt: Apple baut derzeit zwei neue Rechenzentren in Dänemark, die vom ersten Tag an mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden sollen. Die Standorte sind Viborg und Aabenraa.

Und auch Google setzt auf erneuerbare Energien. Anfang April gab der aus der Schweiz stammende Google-Topmanager Urs Hölzle in einem Firmen-Blog-Beitrag bekannt, dass sein Unternehmen 2017 erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Energien gekauft habe, als es weltweit verbraucht habe. Damit sei Google der weltgrösste Käufer von «grünem» Strom.

bild: apple

Apple dürfte Vorsprung ausbauen

In der jüngsten Bewertung der weltgrössten Tech-Konzerne durch Greenpeace im vergangenen Oktober hatte Apple gute Noten erreicht. Der iPhone-Hersteller landete bei der Gesamtbewertung hinter der vergleichsweise kleinen niederländischen Firma Fairphone auf dem zweiten Platz.

Was die Energieversorgung betrifft, erreichte Apple die beste Bewertung (Note A-), deutlich vor Google und den anderen grossen Konkurrenten wie etwa Samsung oder Microsoft.

