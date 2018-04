Digital

Facebook hat die Gesichtserkennung in der Schweiz aktiviert – 11 Fragen und Antworten



Wenn dich Facebook fragt, ob du die Gesichtserkennung aktivieren willst, lies zuerst das

Facebook hat die automatische Gesichtserkennung auch in der Schweiz aktiviert Die umstrittene Funktion soll Nutzern mehr Sicherheit bieten. Konsumentenschützer warnen jedoch davor. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Wer dieser Tage Facebook öffnet, bekommt diese Meldung zu sehen bild: via verbraucherzentrale

Soll ich zustimmen oder ablehnen?

Facebook gibt den Nutzern nur zwei Wahlmöglichkeiten:

Zulassen, dass Facebook mich auf Fotos und Videos erkennt

Nicht zulassen, dass Facebook mich auf Fotos und Videos erkennt

Eine Feinjustierung ist nicht vorgesehen. Das macht die Entscheidung nicht ganz einfach, denn Facebook streicht natürlich die Vorteile der Gesichtserkennung heraus. Profilkopien durch Betrüger sollen so etwa verhindert werden. Klaut jemand das eigene Profilbild, schlägt die automatische Gesichtserkennung Alarm, sprich der Nutzer erhält eine Benachrichtigung, dass mit seinem Profilbild Schindluder getrieben wird. Die neue Funktion kann auch für Menschen mit Sehbehinderung sinnvoll sein. Ist die Gesichtserkennung aktiviert, kann Facebook Sehbehinderten vorlesen, wer auf Fotos oder Videos zu sehen ist. Das klingt sinnvoll, aber die neue Funktion hat auch ihre Schattenseiten.

Wir erklären, was Facebooks Gesichtserkennung in der Praxis bedeutet und was die Vor- und Nachteile sind.

Welchen Zweck erfüllt Facebooks Gesichtserkennungs-Funktion?

Die Funktion soll es ermöglichen, dass Nutzer auf Fotos und in Videos auf Facebook automatisch erkannt werden, ohne dass sie vorher jemand markieren muss.

Wie will Facebook die Nutzer automatisch erkennen?

Durch eine Analyse vorhandener Bilder. Aus dem Profilfoto eines Nutzers sowie Bildern, auf denen er markiert wurde, wird ein sogenanntes Template - eine Art digitale Identifikationsmarke - erstellt. Werden anschliessend Bilder bei Facebook hochgeladen, können diese auf Gemeinsamkeiten mit bekannten Bildern hin untersucht und erkannte Personen automatisch markiert werden.

Warum sollten Nutzer solch eine Funktion gut finden? Was sind die Vorteile?

Neben dem leichteren Markieren von Freunden in Bildern nennt Facebook einen weiteren Nutzen: Sicherheit. Dem Unternehmen zufolge können Nutzer mithilfe der automatischen Gesichtserkennung einfacher kontrollieren, welche Bilder, auf denen sie zu sehen sind, veröffentlicht werden. So soll es immer einen Hinweis geben, wenn Facebook ein Bild der eigenen Person erkennt und man zur festgelegten Zielgruppe des Fotos gehört. Auch Profilkopien durch Betrüger sollen so verhindert werden.



So kopieren Betrüger Facebook-Profile und kassieren ab Video: srf

Das Online-Jugendmagazin checked4you der deutschen Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen fasst die Vorteile der Gesichtserkennung so zusammen:

«Wenn jemand dein Profilbild kopiert und sich für dich ausgibt, kannst du benachrichtigt werden. Denn Facebook erkennt dein Gesicht. Das kann zum Beispiel gegen die Betrugsmasche mit falschen Freunden helfen.

Wenn jemand ein Foto veröffentlicht, auf dem zu sehen bist, kannst du benachrichtigt werden. Allerdings mit Einschränkung: Facebook erklärt, dass du nicht benachrichtigt wirst, wenn das Bild für eine Zielgruppe veröffentlicht wurde, der du nicht angehörst (z.B. Nur Freunde oder eine bestimmte Auswahl von Freunden).

Menschen mit Sehbehinderung können sich vorlesen lassen, wer auf Fotos und in Videos zu sehen ist.»

Was sind die Nachteile?

Die Konsumentenschützer von checked4you fassen die Nachteile der Gesichtserkennung so zusammen:

«Alle Fotos und Videos werden automatisch gescannt. Die künstliche Intelligenz soll dann bewerten, wer darauf zu sehen ist. Unklar ist, wie genau sie arbeitet, wenn sich Menschen sehr ähnlich sehen.

Die gewonnenen Erkenntnisse können dazu dienen, die Werbeanzeigen noch genauer auf deine Vorlieben zuzuspitzen und dein Leben zu analysieren.

Daten, die einmal im Internet existieren, sind schwer wieder zu löschen. Facebook sagt zwar, die Daten der Gesichtserkennung nicht mit anderen Unternehmen teilen zu wollen. Doch das hat WhatsApp direkt nach der Übernahme durch Facebook auch gesagt und Firmen können ihre Pläne irgendwann ändern.

Facebooks stellvertretender Datenschutzbeauftragter Rob Sherman schreibt, die Technik könne nicht dazu genutzt werden, um unbekannte Personen zu identifizieren. Aus unserer Sicht wäre das aber mithilfe von Software für sehbehinderte Menschen (siehe Punkt 1) durchaus möglich.»

Wie verführt Facebook die Nutzer dazu, zuzustimmen?

Zunächst ist die Gesichtserkennung nicht aktiviert. Das entsprechende Menü, das Facebook seinen EU- und Schweizer-Nutzern nun anzeigt, ermutigt jedoch dazu, sie zuzulassen: Die Einwilligung zur Gesichtserkennung lautet «Akzeptieren und fortfahren» – und ist durch einen blauen Hintergrund prominent markiert.



Wer aber nicht zustimmen will, hat nicht etwa die naheliegende Option «Ich akzeptiere nicht», sondern muss «Dateneinstellung verwalten» anklicken. Das ist erstens nicht eindeutig und klingt zweitens nach Arbeit für den Nutzer. Drittens ist das Feld nicht farblich hinterlegt.

Wer dennoch die Option «Dateneinstellung verwalten» auswählt, bekommt erst zwei Argumente von Facebook angezeigt, warum es vorteilhaft sei, die Gesichtserkennung doch zu aktivieren.

Anschliessend werden noch einmal zwei Optionen angeboten. Die obere besagt, dass man Facebook erlaubt, «mich in Fotos und Videos zu erkennen». Die untere besagt, dass man Facebook das nicht erlaube. Um die Gesichtserkennung deaktiviert zu lassen, muss man diese Option auswählen. Zur Aktivierung ist also nur ein Klick nötig, zur dauerhaften Deaktivierung sind es drei Klicks.

Ist es Pflicht, die Gesichtserkennung zu nutzen?

Nein, Facebook erklärt, dass die Nutzung der Gesichtserkennung freiwillig ist. Wenn Nutzer sie nicht aktivieren, soll es von ihnen auch kein Template geben. Entsprechend sollen diese Personen dann nicht auf Fotos erkannt werden. Ob man die Gesichtserkennung aktivieren will oder nicht, fragt Facebook seit Kurzem ab, wenn man die App oder Webseite öffnet.

Kann ich die Gesichtserkennung nachträglich wieder deaktivieren?

Eine nachträgliche Deaktivierung ist möglich. Dann würden auch bereits angelegte Gesichts-Templates gelöscht, heisst es. Das ist auf der Facebook-Webseite in den Einstellungen unter Gesichtserkennung möglich.

So deaktivierst du die Gesichtserkennung in der App:

Facebook-App öffnen

Das Menü bzw. die Einstellungen öffnen und unten auf «Einstellungen & Privatsphäre» klicken

«Privatsphäre auf einen Blick» wählen

Unter dem Punkt Privatsphäre «Gesichtserkennung kontrollieren» auswählen.

Die Gesichtserkennung von «Ja» auf «Nein» ändern.

Für Nutzer unter 18 Jahren soll die Gesichtserkennung übrigens standardmässig ausgeschaltet bleiben.

Warum kritisieren Konsumenteschützer die Gesichtserkennung?

Facebook hatte eine solche Funktion bereits 2011 eingeführt. Nach massiven Protesten wurde diese in Europa aber seit 2012 ausgesetzt und die bis dahin gesammelten Daten gelöscht. Auch jetzt gibt es Kritik, zum Beispiel von Konsumentenschützern.

Es sei einerseits unklar, was über die geschilderte Nutzung hinaus mit den biometrischen Daten geschehe, kritisieren die Konsumentenschützer. Aktuell erkläre Facebook zwar, sie würden nicht mit anderen Unternehmen geteilt, das könne sich künftig aber ändern. Anderseits sei der angebliche Sicherheitsaspekt der Gesichtserkennung in der Praxis fraglich: So wird man laut Facebook ja lediglich informiert, wenn man auf öffentlich geposteten Fotos erkannt wird.

Verteilt jemand Bilder innerhalb geschlossener Nutzerkreise, bekommt man davon nach bisherigen Erkenntnissen nichts mit. Unklar ist bislang auch, wie die Gesichtserkennung mit Fehlerkennungen umgeht - etwa im Fall von Personen mit ähnlichem Aussehen.

Was für Erfahrungen gibt es schon mit der Gesichtserkennung?

In vielen anderen Teilen der Welt ist die Gesichtserkennung bereits im Einsatz. Die Resonanz ist aber auch dort nicht nur positiv: Mitte April gab ein Richter im US-Bundesstaat Kalifornien grünes Licht für eine Sammelklage von Facebook-Nutzern gegen die Gesichtserkennung. Sie klagen, dass durch die Funktion ihre Rechte eingeschränkt würden.

Soll ich nun zustimmen oder ablehnen?

Diese Entscheidung muss jeder selbst für sich treffen. Es gilt die Vor- und Nachteile (siehe Punkt 4 und 5) abzuwägen. Konsumentenschützer empfehlen die Funktion nicht zu aktivieren. Stattdessen empfiehlt die deutsche Verbraucherzentrale folgende Tipps, um nicht zu viel von sich im Netz preiszugeben:

Nutze nur Profilfotos, auf denen du nicht komplett zu erkennen bist.

Zeige nicht jeden Schnappschuss von dir öffentlich in sozialen Netzwerken.

Wenn du Fotos von dir hochlädst, überlege, ob sie wirklich jeder Fremde sehen soll oder doch lieber nur Freunde oder ein selbst definierter Empfängerkreis.

Sprich mit Facebook-Freunden darüber, dass sie erst fragen, bevor sie Fotos von dir ins Internet stellen oder in soziale Netzwerke hochladen.

Gib hin und wieder deinen Namen in Suchmaschinen ein und kontrolliere, was gefunden wird. Unliebsame Dinge kannst du löschen lassen.

Benutze auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen auch unterschiedliche Bilder. Denn was hilft ein Pseudonym auf einer Dating-Plattform, wenn man in einem öffentlichen sozialen Netzwerk mit dem selben Bild auftaucht, unter dem womöglich der echte Name steht.

Bietet ein soziales Netzwerk die Möglichkeit, das Profil in Suchmaschinen auffindbar zu machen, sollte diese Funktion besser deaktiviert werden. Wie das in den Privatsphäre-Einstellungen bei Facebook geht, zeigt dieses Video:

