Will Ferell löscht sein Facebook-Profil ebenfalls – macht es aber schlauer als Elon Musk

Der Tesla-Chef Elon Musk liess nach dem Facebook-Daten-Skandal populäre Fan-Seiten umgehend löschen. Doch es geht auch anders, wie der US-Comedian Will Ferrell beweist ...

Elon Musk hat es bereits getan.

Er liess die offiziellen Facebook-Seiten für Tesla-Elektroautos und das Weltraum-Projekt SpaceX löschen.*

Will Ferrell will es demnächst tun. Die Uhr tickt.

Der US-Comedian schreibt:

«Ich möchte euch wissen lassen, dass ich in 72 Stunden mein Facebook-Konto löschen werde. Ich lösche es nicht sofort, um dieser Nachricht genügend Zeit zu geben, um meine Fans und Anhänger zu erreichen.



Ich hatte schon immer eine Abneigung gegen Social Media und habe es in erster Linie als Werkzeug benutzt, um unsere Arbeit bei ‹Funny Or Die› zu unterstützen, einige meiner persönlichen Projekte, sowie wohltätige Zwecke, von denen ich begeistert bin. Facebook hat es mir ermöglicht, die Arbeit vieler engagierter und talentierter Menschen zu fördern und zu teilen, die Anerkennung verdient haben.



Ich weiss, dass ich nicht allein bin, wenn ich sage, dass ich sehr beunruhigt darüber war, dass Cambridge Analytica die Daten von Millionen Facebook-Nutzern missbraucht hat, um unsere Demokratie zu untergraben und die Privatsphäre unserer Bürger zu verletzen.



Ich war ferner entsetzt zu erfahren, dass die Reaktion von Facebook auf einen solchen Verstoss darin bestand, den Account des Cambridge Analytica Whistleblowers zu sperren.



In der heutigen Zeit, in der Fehlinformationen grassieren, ist es wichtig, dass wir die Wahrheit schützen, ebenso wie diejenigen, die daran arbeiten, sie ans Licht zu bringen. Ich kann nicht mehr mit gutem Gewissen die Dienste eines Unternehmens in Anspruch nehmen, das die Verbreitung von Propaganda erlaubt und sie direkt auf die Schwächsten ausgerichtet hat.»



quelle: facebook