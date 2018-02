Digital

Science Fiction

Science-Fiction Stargate gibts gratis (und legal) bei YouTube zu sehen



Diesen Kultfilm gibt's jetzt gratis (und legal) bei YouTube

Genre: Science-Fiction.

Regisseur: Roland Emmerich.

Veröffentlichung: 90er.

Es geht um ein Wurmloch ...

... und er hier spielt(e) eine Hauptrolle.

Bild: EPA

Na, hat's Klick gemacht?

Hier der letzte Hinweis ...

Bild: EPA/EPA

Genau! Es ist der Science-Fiction-trifft-altes-Ägypten-Klassiker «Stargate», bei dem Kurt Russell mit einer Spezialtruppe durch ein Wurmloch schlüpft und ... Stopp! Keine Spoiler!

Wer den Film des «Independence Day»-Regisseurs noch nicht gesehen hat, kann dies nun bei YouTube nachholen. Es lohnt sich, nur schon wegen der herrlich alten Technik. 😉

Grund für das Gratis-Angebot, das es leider nur in Smartphone- und Tablet-tauglicher Auflösung (480p) gibt: In den USA startet am 15. Februar die neue TV-Serie «Stargate Origins».

(dsc, via macwelt.de)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare