Digital

Film

Science-Fiction Stargate gibts gratis (und legal) bei YouTube zu sehen



Diesen Kultfilm gibt's jetzt gratis (und legal) bei YouTube

Genre: Science-Fiction.

Regisseur: Roland Emmerich.

Veröffentlichung: 90er.

Es geht um ein Wurmloch ...

... und er hier spielt(e) eine Hauptrolle.

Bild: EPA

Na, hat's Klick gemacht?

Hier der letzte Hinweis ...

Bild: EPA/EPA

Genau! Es ist der Science-Fiction-trifft-altes-Ägypten-Klassiker «Stargate», bei dem Kurt Russell mit einer Spezialtruppe durch ein Wurmloch schlüpft und ... Stopp! Keine Spoiler!

Wer den Film des «Independence Day»-Regisseurs noch nicht gesehen hat, kann dies nun bei YouTube nachholen. Es lohnt sich, nur schon wegen der herrlich alten Technik. 😉

Grund für das Gratis-Angebot, das es leider nur in Smartphone- und Tablet-tauglicher Auflösung (480p) gibt: In den USA startet am 15. Februar die neue TV-Serie «Stargate Origins».

(dsc, via macwelt.de)

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo