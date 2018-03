Digital

Games

«Street Fighter II: Real World Warrior» bringt Ken und Ryu in die reale Welt.



Dieses «Street Fighter II»-Game fürs iPhone lässt dich (bald) in der realen Welt kämpfen



Programmierer Abhishek Singh bringt «Street Fighter II» in die reale Welt. Ken, Ryu und Co. kämpfen so an jedem beliebigen Ort, der von der Smartphone-Kamera eingefangen wird.

Und so sieht «Street Fighter II» als Mixed-Reality-Version aus.

Die Qualität des Spiels ist auf dem Smartphone natürlich (noch) nicht vergleichbar mit den bekannten Konsolen-Versionen. Eine präzise Steuerung, wie sie ein Game-Kontroller erlaubt, scheitert bereits am Touchscreen. Das Spiel ist denn auch mehr ein Machbarkeitsnachweis und kein finales Produkt.

Realisiert wurde die Tech-Demo mit der populären Spiel-Engine Unity und Apples ARKit für iOS. Die Technologie ermöglicht simple AR-Anwendungen (Augmented Reality) fürs iPhone und iPad, die ohne teures Zubehör wie Mixed-Reality-Brillen genutzt werden können.

Auf dem Smartphone macht «Street Fighter II: Real World Warrior» mit der ungenauen Touchsteuerung wohl nur sehr bedingt Spass, die Demo lässt aber erahnen, wie cool solche AR-Spiele mit Mixed-Reality-Brillen und entsprechenden Controllern sein könnten.

Singh hat zuvor bereits eine Augmented-Reality-Version von «Super Mario Bros.» entwickelt. Darin kann man eins zu eins die Welt des Originalspiels im New Yorker Central Park spielen. Die Tech-Demo wurde 2017 für Microsofts Hologramm-Brille HoloLens veröffentlicht.

(oli via gizmodo)

Tragbare Computerbrillen für den Mainstream-Markt: Eine lange Geschichte gesät mit vielen Flops

Töne, die unter die Haut gehen: Augmented Reality Tattoos

