Game-Streamingdienst PlayStation Now ist ab sofort in der Schweiz verfügbar



bild: sony

Sony bringt das Netflix für Gamer in die Schweiz: Game-Streamingdienst PSNow startet heute

Sonys neuer Game-Streamingdienst PS Now ist ab sofort in der Schweiz, Österreich und Irland verfügbar. PS Now ermöglicht es Spielern, Games zu streamen, ohne dass dabei Downloads, Installationen oder Patches nötig sind. «Damit haben Spieler auf der PlayStation 4 und Windows-PCs mit einem Abonnement Zugriff auf mehr als 500 Spiele für die PS3 und PS4», heisst es in der Medienmitteilung. Zudem könne man den Spielstand in der PS-Now-Cloud speichern, sodass man nahtlos auf einer PS4 oder einem Windows-PC weiterspielen kann. Besitzer eines Windows-PCs können mit ihrem DualShock 4 Wireless Controller (DS4) und anderen kompatiblen Controllern spielen.

bild: sony

Der Spiele-Bibliothek würden regelmässig neue Titel hinzugefügt, darunter auch PlayStation exklusive Titel wie «The Last of Us», «Uncharted: Drakes Schicksal», «Uncharted 2: Among Thieves», «Uncharted 3: Drake's Deception» und «Killzone Shadow Fall».

Der Haken: «Die Streaming-Qualität ist im Moment noch auf 720p beschränkt, was auf einem grossen 4K-Fernseher bei Titeln wie ‹God of War Remasterd› von der Auflösung her ein wenig an die PS3-Ära erinnert», schreibt der PCTipp.

Für PS Now ist eine Gratis-Testversion für sieben Tage erhältlich. Das monatliche Abonnement ist für 16,90 Franken erhältlich. Für das Streamen brauche man eine Internetverbindung mit mindestens 5 Mbit/Sekunde. Neben der Schweiz ist PS Now bereits in den USA, Japan, Deutschland und einigen weiteren Ländern verfügbar.



So funktioniert PlayStation Now Video: YouTube/Inside PlayStation

(oli)

