Digital

Games

Nintendo Direct mini: Nintendo enthüllt neue Switch-Games für 2018



Nintendo präsentiert neue Switch-Games: Auf diese Spiele dürfen wir uns 2018 freuen

Nintendo hat gerade sein Spiele-Lineup für die erste Jahreshälfte enthüllt.

Normalerweise kündigt Nintendo neue Game-Enthüllungen Tage im Voraus an. Das hat man inzwischen offenbar nicht mehr nötig, da die Switch ein Selbstläufer ist und in den USA und Japan als schnellst verkaufte Spielkonsole der Geschichte gilt. So kam es, dass Nintendo am Donnerstag ohne Vorankündigung sein Spiele-Lineup für die erste Jahreshälfte in Form eines Direct-Videos bekannt gab.

Im knapp 15 minütigen Video enthüllen die Japaner nebst neuen Switch-Games weitere Umsetzungen älterer Wii-U-Games sowie Spiele-Erweiterungen für «Super Mario Odyssey» und «Mario + Rabbids Kingdom Battle».

Im Video präsentiert werden:

0:19 - The World Ends with You: Final Remix

1:25 - Pokkén Tournament DX DLC

2:21 - Kirby Star Allies

3:25 - Kirby Battle Royale & Dragon Quest Builders Demos

3:44 - Hyrule Warriors Definitive Version

4:32 - Mario Tennis Aces

5:28 - Ys VIII: Lacrimosa of DANA

6:34 - Super Mario Odyssey Update: Luigi’s Balloon World

7:41 - SNK Heroines Tag Team Frenzy

8:40 - ACA NEOGEO ART OF FIGHTING 2

8:55 - Mario + Rabbids Kingdom Battle DLC

9:51 - PAYDAY 2

10:38 - Fe

11:12 - Celeste

11:48 - Donkey Kong Country: Tropical Freeze

12:50 - Dark Souls Remastered

Wie man sieht, handelt es sich vor allem um Umsetzungen älterer Spiele und Erweiterungen (DLC) für aktuelle Spiele wie «Super Mario Odyssey».

Echte Neuankündigungen sind abgesehen von «Mario Tennis Aces», das im Frühling für die Switch erscheint, Mangelware.

Das zuvor bereits vorgestellte «Kirby Star Allies» erscheint am 16. März 2018.

Bereits im Februar 2018 will Nintendo ein kostenloses Update mit neuen Inhalten für «Super Mario Odyssey» veröffentlichen.

Viele Käufer wird vermutlich die Umsetzung von «Donkey Kong Country: Tropical Freeze» für die Switch finden. Das Spiel erscheint am 4. Mai 2018. Neben den Herausforderungen des Originals soll es einen neuen Einsteigermodus geben, in dem Spieler den Surfer Funky Kong mit seinem Surfbrett steuern.

Die Überraschung des Tages ist die Umsetzung von «Dark Souls» aus dem Jahr 2011 für die Switch. Die überarbeitete Neuauflage erscheint am 25. Mai 2018 auch für Playstation 4, Xbox One und PC.

10 Gamer-Typen, die auch dir bekannt vorkommen 3m 20s 1789921_1468501820 Video: watson

Vor «Super Mario» und «Zelda»: Als Nintendo Liebestester und Lichttelefone baute

Das könnte dich auch interessieren: Sony präsentiert neuen Hunde-Roboter 😍 ++ Good News für Windows-, Mac- und Linux-User Nichts für Angsthasen – das sind die 11 krassesten Brücken der Welt Das sind die allerersten Facebook-Nutzer – und die Nummer 1 ist nicht Zuckerberg Wer auch immer die 157 Millionen bei Euromillions gewonnen hat – er möge sie abholen 8 Anzeichen, dass deine Katze insgeheim ein Weltstar ist Die schlimmsten Tech- und Internet-Flops, die uns so richtig genervt haben Vermisster Kater kehrt nach 10 Jahren schwer verletzt zu seiner Familie zurück Vom Schuldenberg zum Millionär – Die unglaubliche Geschichte eines Zürcher Bitcoin-Zockers Die grosse Game-Vorschau: Auf diese 40 Spiele dürfen wir uns 2018 freuen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare