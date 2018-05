Digital

Instagram

Instagram hat jetzt Emoji-Slides



Instagram hat jetzt Emoji-Slides und du kannst dich nicht vor ihnen verstecken

Helena Düll / watson.de

Kaum hat Instagram eine neue Funktion, flippen die Leute aus. JEDER, wirklich jeder erstellt mal schnell eine sinnfreie Story und geht damit seinen Followern auf die Nerven.

Schau mal, ICH hab das neue Feature schon entdeckt: bild: giphy

Mit dem letzten Update hat Instagram eine neue Funktion eingeführt: Ab sofort könnt ihr in den Storys per Emoji-Slide abstimmen lassen. Das bedeutet: Sobald ihr eine Story postet, taucht nun neben Umfragetool, Mention und Co. der Emoji-Slide auf. Den könnt ihr mit einem Emoji und einer Frage eurer Wahl versehen.

Eure Follower können den Emoji dann verschieben, je nachdem, ob sie das gut oder schlecht finden und ihr seht sofort das Ergebnis, also ein Meinungsbild eurer Follower. Was erstmal ganz cool klingt, hat einen Haken: Genaue Zahlen werden euch nicht ausgespielt, ihr könnt lediglich eine Tendenz erahnen. Nett, mehr aber auch nicht.

Wir zeigen dir, was dich in den nächsten Tagen auf Instagram erwartet und wie du die neue Funktion nutzen kannst:

1. Wähle den Emoji-Slider aus:

2. Wähle eine Frage und einen Emoji aus:

3. Sobald du das Bild zu deiner Story hinzugefügt hast, können deine Follower abstimmen.

4. Nun siehst du, wie deine Follower abgestimmt haben:

Auch wenn der Hype jetzt real ist: Erfahrungsgemäss hören die meisten Menschen auch ganz schnell wieder damit auf, neue Funktionen zu nutzen. Falls du also genervt bist, bleibt wohl nur:

Abwarten und Tee trinken! bild: giphy

«Ich schiesse Feuerwerke aus meiner Vagina». Nico trifft Raffa Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

Das könnte dich auch interessieren: Wie viele Menschen erträgt die Erde? Französin wählt wegen Schmerzen den Notruf und wird ausgelacht – wenig später ist sie tot Dieses Rätsel wurde für Superhirne mit IQ 131 oder mehr entworfen? Schaffst dus trotzdem? Oben ohne auf der Rückbank – 8 Taxifahrer erzählen ihre absurdesten Erlebnisse Stell dir vor, es ist Masseneinbürgerung und keiner geht hin (ausser ein paar Italiener) Ach Tagi, was ist aus dir geworden? (K)eine Liebeserklärung zum Jubiläum Da kocht das Blut, da blüht die Rose in der Hose ... Unsere Basler Bachelorette mal wieder «Tote Mädchen lügen nicht» kommt wieder – wie gefährlich ist die Serie wirklich? Überall nur knutschende Frischverliebte? Keine Angst, wir haben den Notfall-Guide für dich Rapport im O-Ton: So tönt es, wenn Polizisten linke Aktivisten in Bern kontrollieren Es gibt neue Erkenntnisse über die flache Erde – diese 3 Dinge musst du wissen 🧐 Diese Frau übersetzt Musik in Gebärdensprache: «Es gibt auch Taube, die das blöd finden» Du willst irgendwann Kinder? Dann schau dir diese Bilder NICHT an! Sind wir zu unserer eigenen Reality-TV-Show geworden, ohne es zu merken? Hör mal gut hin, DJ Antoine: DAS sind geile Sport-Hymnen! Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo