2017 war das Kryptojahr der grossen Versprechen.

ICOs schossen wie Pilze aus dem Boden. Um mit Spekulations-Millionen überhäuft zu werden, reichten eine verständliche Idee, eine hübsche Homepage und ein paar knackige Reizwörter.

Bei den Versprechen ist es bisher geblieben. Zwar blitzte hin und wieder das Potenzial der Blockchains auf (Crypto Kitties und dezentrale Handelsbörsen), für ein Domino von Anwendungsbeispielen reichte es aber nicht. Die Unruhe im Markt ist auch ein Resultat davon, dass die Preise den tatsächlichen Produkten weit davon geeilt sind.

Dass die vielgerühmte Blockchain-Technologie unseren Alltag noch nicht viel stärker prägt, hat viele Ursachen. Das Hauptproblem aber ist die Geschwindigkeit, die stark von der sogenannten Skalierbarkeit abhängt.

2017 war nicht nur das Jahr der grossen Versprechen, es war auch das Jahr der ersten Stresstests: Die Netzwerke von Bitcoin (3 Transaktionen pro Sekunde) und Ethereum (20 Transaktionen pro Sekunde) wurden bis zum Anschlag ausgereizt. Transaktionszeiten und -kosten schossen in die Höhe.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind über 150'000 Bitcoin- und ca. 15'000 Ether-Transaktionen hängig (Stand 19.1.2018 / 13.00 Uhr). Für den täglichen Gebrauch sind die Systeme im Moment zu langsam.

Die offensichtliche Schwäche von Bitcoin und Ethereum nutzten diverse Konkurrenzprojekte. Mit blumigen Worten rühmten sie die eigene Geschwindigkeit – auf dem Papier. In dicken Lettern wurden mehrere tausend Transaktionen pro Sekunde versprochen. Im besten Fall informierte dann das Kleingedruckte über die Nebenwirkungen: Aufgabe der Dezentralisierung, Einsatz eines «Coordinators», nur in einem privaten Netzwerk möglich, usw.

2017 war nicht das Jahr des Kleingedruckten. Nicht in der amerikanischen Politik, nicht in der Kryptoszene. Viele Spekulanten und Investoren frassen die Köder – und warten seither auf Resultate.

Ethereum will 2018 abliefern. Bitcoin kann sein Problem der verstopften Leitung ebenfalls loswerden, sofern eine grossflächige Adaption von SegWit gelingt. Im Moment beträgt diese 10 Prozent. Die Kryptobörse Coinbase könnte mit einer Umstellung auf SegWit die Verstopfung fast schon im Alleingang lösen. Und dann ist da noch das Lightning-Netzwerk, das immerhin bereits getestet wird.