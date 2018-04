Digital

Schweizer Handynetze sind besser als die deutschen



Schweizer Handynetze sind besser als die deutschen

Die Qualität der Schweizer Mobilfunknetze schwingt im Vergleich zu Deutschland und Österreich oben aus. In einem die gesamte Region umfassenden Test des Internetportals Chip schnitten die Anbieter hierzulande besser ab als die Konkurrenz in den Nachbarländern.

Die Schweizer Netzversorgung liege im direkten Ländervergleich an erster Stelle, so das Fazit der am Donnerstag veröffentlichten Testergebnisse. Chip Online hat dazu Testingenieuren von Net Check entsprechende Messungen in Auftrag gegeben.

Demnach rangieren die schweizerischen Anbieter Swisscom und Sunrise vor denen der nördlichen Nachbarn, vor der Deutschen Telekom und der österreichischen A1.

Im landesinternen Duell setzte sich die Swisscom mit einer Note von 1,2 knapp vor Sunrise mit 1,3 an die Spitze. Salt wird aufgrund der nicht angebotenen LTE-Technologie mit einer Gesamtnote von 1,7 auf den dritten Platz verwiesen.

LTE als Zankapfel

Gemessen haben die Spezialisten von Net Check sowohl auf Strassen ausserorts als auch in Städten. Sie legten dabei den Angaben zufolge mit speziellen Messwagen insgesamt 9200 Kilometer auf Autobahnen und Landstrassen zurück und waren zu Fuss in 7 Grossstädten, 11 mittelgrossen Städten und 21 Kleinstädten unterwegs.

Zudem legten die Messingenieure rund 1730 Kilometer per Bahn zurück, um das Telefonieren und mobile Surfen in Fernzügen unter die Lupe zu nehmen, heisst es weiter.

Ein Test des deutschen Branchenmagazins Connect von Ende November 2017 erbrachte ähnliche Ergebnisse. Damals beanstandete Salt die Resultate: Connect vergebe eine unverhältnismässig hohe Punktzahl für Voice over LTE. Beim Test von Chip Online flossen das Telefonieren über LTE-Funk zu 20 Prozent in die LTE-Wertung ein. (sda/awp)

