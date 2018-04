Digital

Daten-Flatrates und Roaming-Abos in der Schweiz und Europa im Vergleich



Daten-Flatrate fürs Handy? Roaming-Abo? Lohnt sich das für mich? Hier findest du es heraus

Unlimitierte Daten-Flatrates für Mobilgeräte kosten in der Schweiz deutlich weniger als in vielen Ländern Europas. Und auch bei den Roaming-Abos gibt es gute Neuigkeiten. Das sind die aktuell besten Angebote von Swisscom, Sunrise, Salt und Co.



Übersicht

Daten-Flatrates im Europa-Vergleich Daten-Flatrates im Schweiz-Vergleich Roaming-Abos im Vergleich So findest du das passende Handy-Abo

Daten-Flatrates im Europa-Vergleich

Die Schweiz ist eine Hochpreisinsel. Doch beim Surfen ohne Einschränkung bei Datenvolumen und Geschwindigkeit geht es europaweit kaum günstiger als hierzulande. «Mit monatlichen Kosten von 41 Franken (120 Franken für 90 Tage) bietet Sunrise den günstigsten Tarif aller untersuchten Netzbetreiber in zehn europäischen Ländern», schreibt das Konsumentenportal Verivox. Mehr als doppelt so viel für eine Daten-Flatrate verlange etwa die Deutsche Telekom. Konkret bezahlen Deutsche im Minimum umgerechnet 95 Franken für ein vergleichbares Handy-Abo, wie die folgende Tabelle zeigt.

tabelle: verivox

In Polen, Italien, Spanien und Österreich bieten die Netzbetreiber laut Vergleichsstudie keine echten Flatrates an. Dort gibt es jedoch teilweise sehr günstige Tarife mit hohen Inklusiv-Volumen zwischen 25 und 100 GB.

Daten-Flatrates im Schweiz-Vergleich

Unlimitiertes Surfen ab rund 40 Franken monatlich

In der Schweiz haben vor allem reine Abo- oder Prepaid-Anbieter wie Lebara, Coop und Lyca sowie Zweitmarken wie Yallo (Sunrise) und Wingo (Swisscom) eine dämpfende Wirkung auf die Preise der Daten-Flatrates. Die günstigsten Tarife, egal ob Abo oder Prepaid, liegen bei rund 40 Franken monatlich. Bei der Swisscom liegt der Preis hingegen bei 70 Franken. Nicht berücksichtigt beim Datenflatrate-Preisvergleich wurden Promotionsangebote, Online-Rabatte und Kombi-Angebote.

Roaming-Abos im Vergleich

Bei immer mehr Handy-Abos ist Roaming-Guthaben inzwischen inklusive. Salt kündigte am Donnerstag an, dass das Roaming-Datenvolumen beim Abo «Plus Europe» neu von 1 auf 4 Gigabyte erhöht wird. Das Datenvolumen kann innerhalb der EU-Länder sowie in den USA und Kanada genutzt werden.

Das Vergleichsportal Dschungelkompass zeigt in der folgenden Tabelle auf, ob bzw. für wen sich das erneuerte Salt-Abo lohnt.

Salt Plus Europe im Vergleich zu den Roaming-Abos von Swisscom, Sunrise, UPC, Yallo und TalkTalk

Das Fazit von Dschungelkompass: «Das neue Angebot von Salt ist für Kunden, die innerhalb der Schweiz unlimitiert surfen und telefonieren möchten sowie innerhalb der EU, USA und Kanada monatlich 4 GB nutzen und unlimitiert telefonieren möchten, mit 89 Franken das günstigste Abo im Vergleich.»



Sunrise und Swisscom verlangen für ähnliche Angebote 120 bzw. 130 Franken pro Monat. Bei Swisscom erhält man allerdings nur 12 GB pro Jahr, während Sunrise und Salt 4 GB pro Monat offerieren.

Günstige Alternativen von UPC und TalkTalk

Für die moderatere Nutzung können die Roaming-Abos von UPC und TalkTalk interessant sein: Das in der Tabelle aufgeführte Abo «Mobile Europe 10’000 Flat» von UPC kostet 65 Franken. Es enthält unlimitierte Telefonie sowie 10 GB Datenvolumen. Beides ist in der Schweiz wie auch in den EU-Ländern ohne Zusatzkosten nutzbar. Wer mit 4 GB Datenmenge auskommt, findet bei UPC ein entsprechendes Angebot für 45 Franken (ohne Kombirabatt). Mit nur einem Gigabyte Daten für die Nutzung in der Schweiz und der EU ist ein Abo für 35 Franken erhältlich.

TalkTalk lancierte kürzlich das Roaming-Abo «Mobile 5», das 39.95 Franken kostet. Es enthält 1000 Gratisminuten in alle Schweizer Netze. Monatlich sind 5 GB Datenvolumen enthalten, das nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den EU-Ländern, sowie in den USA und Kanada genutzt werden kann. Allerdings ist bei diesem günstigen Angebot das Telefonieren im Ausland nicht inbegriffen. Der Minutentarif aus den EU-Ländern in die Schweiz beträgt 1.70 Franken. Es lohnt sich also, für das Telefonieren auf eine Messenger-App auszuweichen.

So findest du das passende Handy-Abo

Ein Roaming-Abo lohnt sich allerdings längst nicht für alle: «Wer sein Handy selten im Ausland nutzt, sollte mit einem Schweizer-Abo und einer Roaming-Option günstiger fahren», schreibt Dschungelkompass. Das Vergleichsportal betreibt den laut Eigenaussage umfassendsten Tarifrechner der Schweiz. Der Vergleichsrechner findet für individuelle Nutzungsprofile die günstigsten Abos und Prepaid-Angebote der Schweiz.

