Salt vor dem Einstieg ins Festnetzgeschäft



Salt enthüllt die «Fiber-Box» – hier der Live-Stream

Der Schweizer Mobilfunkanbieter Salt steigt ins Festnetzgeschäft ein. Die Show läuft ...

Salt will am Dienstag den Schweizer Telekom-Markt revolutionieren. So liess das Unternehmen in den letzten Tagen ohne falsche Bescheidenheit verlauten.

Das Wichtigste in Kürze

Salt steigt ins Festnetzgeschäft ein. Am Dienstag gab das Unternehmen den lange erwarteten Schritt bekannt. Das Angebot wird auf den Glasfasernetzen von Swiss Fiber Network (SFN AG) in mehr als 30 Städten und Regionen verfügbar sein.

Eine weitere geografische Expansion sei für die nächsten Monate und Jahre geplant, teilte Salt am Dienstag mit. Salt steigt damit ins Rennen um Marktanteile als Schweizer Telekom-Vollanbieter mit Angeboten aus Internet, Fernsehen, Festnetz und Mobilnetz, wie SFN mitteilte.

Die Konkurrenz habe «sehr teure» Angebote. Aha.

Die Konkurrenz habe hässliche Router. Aha.

Salt hat den Schweizer Designer Alfredo Häberli engagiert, um die «Fiber-Box» zu entwerfen.

Die Vorab-Spekulationen

Die Gerüchteküche lag richtig, es geht um den Einstieg ins Festnetzgeschäft.

Das Angebot sei auf Glasfasernetzen von Elektrizitätswerken verfügbar, verlautete von mit der Sache vertrauten Personen im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP vor der offiziellen Präsentation am Dienstag in Bern.

Über Umfang und Preis des Angebots wollten die Personen noch nichts verraten. Spekuliert wird in den Medien über ein TV-, Internet- und Festnetztelefonieangebot, das ab sofort in grossen Schweizer Städten verfügbar sein soll.

Mit dem Einstieg ins Glasfasernetz schliesst Salt an die eigene Geschichte an. Die einstige Orange war 2008 der erste Anbieter von TV, Internet und Telefonie auf dem EWZ-Glasfasernetz. Ende 2010 verliess der Pionier die «Datenautobahn der Zukunft» wieder, da Orange kaum Kunden gewonnen hatte. Nach der geplatzten Hochzeit mit Sunrise hatte die Firma, die damals zur France Telecom gehörte, angekündigt, sich künftig auf die Mobilfunkangebote konzentrieren zu wollen.

