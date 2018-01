So erklärt Swisscoms Technik-Chef die Telefon-Ausfälle der letzten Tage

Firmenkunden können nach der zweiten grossen Panne im Swisscom-Festnetz innert einer Woche wieder telefonieren. Eine definitive Entwarnung gibt es allerdings noch nicht – den Kunden verspricht der Konzern Kulanz.

Tausende von Geschäftskunden von Swisscom können aufatmen. Eine Störung bei der Festnetztelefonie konnte am Dienstagnachmittag behoben werden. Betroffene KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) könnten wieder telefonieren, sagte Swisscom-Sprecher Armin Schädeli auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Das System laufe auch in Spitzenzeiten mit der maximalen Belastung wieder stabil. Laut Schädeli funktionierten die Telefonleitungen der Geschäftskunden bereits seit Montagnachmittag um 15.20 Uhr wieder.

Die genaue Ursache des Ausfalls habe die Swisscom aber noch nicht gefunden. Man könne daher keine definitive Entwarnung geben. Der Telekomanbieter arbeitet weiter an der Fehleranalyse, wie es am Mittwochmorgen auf der Webseite von Swisscom heisst.