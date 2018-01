Digital

Swisscom ist down – Handy-Nutzer können nicht telefonieren



Swisscom war down. Kein Scherz. Schon wieder

Der Pannenteufel hat es derzeit offenbar ganz besonders auf den Telekomanbieter Swisscom abgesehen. Am Freitagmorgen ab 9 Uhr kam es erneut zu Störungen, diesmal im Mobilfunknetz. Nach 10 Uhr war die Panne wieder behoben.

Neue Störung bei Swisscom: Viele Swisscom-Kunden konnten am Freitagmorgen nicht mit dem Smartphone telefonieren. Auch der SMS-Dienst war offline. Der grösste Schweizer Mobilfunkanbieter hat die dritte Panne innerhalb von zwei Wochen kurz vor 10 Uhr bestätigt.

«Derzeit ist bei einem Teil der Kunden das Telefonieren über das Mobilnetz beeinträchtigt. Unsere Spezialisten arbeiten an der Behebung, wie lange diese dauert, können wir momentan nicht sagen. Swisscom bedauert die Umstände und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.»

Inzwischen ist die Störung behoben, schreibt Swisscom auf Twitter

Swisscom hob hervor, die Panne stehe in keinem Zusammenhang mit den Störungen vom vergangenen Montag und vom 8. Januar im Festnetz. Am vergangenen Montag konnten Tausende von Firmenkunden nicht telefonieren. Erst am Dienstagnachmittag war die Störung behoben.

Die Datenverbindung funktionierte während der erneuten Störung weiter. Swisscom-Kunden konnten daher auf Internet-Telefonie ausweichen, sprich mit WhatsApp oder Skype telefonieren.

Dritte Panne in zwei Wochen

Am Montag dieser Woche konnten Tausende Firmenkunden von Swisscom das Festnetz nicht nutzen. Eine ähnliche Störung legte das Festnetz der Firmenkunden bereits eine Woche zuvor während mehreren Tagen lahm.

Am 8. Januar waren die Businessnummern der Swisscom wegen eines Systemausfalls von Mittag bis 15 Uhr nicht erreichbar. Konkret konnten die 0800er-Nummern nicht angerufen werden. Darüber laufen zum Beispiel Hotlines von Unternehmen. Auch die 0900-Bezahl-Nummern waren nicht erreichbar.

