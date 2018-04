Wie du im Darknet «sicher» Gras kaufst 🌿✌️

Drogen testen lassen

Bevor du Ecstasy, Amphetamin oder Kokain konsumierst: Die Jugendberatung Streetwork der Stadt Zürich bietet eine kostenlose und anonyme Möglichkeit, «harte» Drogen (auf ihre Reinheit bzw. Gefährlichkeit hin) testen zu lassen. Wenn man eine Substanz zur Analyse abgeben will, ist ein persönliches Beratungsgespräch obligatorisch. Anschliessend kann man sich per E-Mail oder mit einem Anruf bei der Fachstelle über das Resultat informieren. Aus juristischen Gründen dürfen keine Proben per Post angenommen werden.

Weitere Informationen zur legalen und möglicherweise lebensrettenden Dienstleistung gibts bei www.saferparty.ch.