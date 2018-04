Digital

Schweiz

SBB-Kundendienst: Unmögliche Fragen und die passenden Antworten



10 Fragen, die dem SBB-Kundendienst im Internet tatsächlich gestellt wurden 🙈

Die Schweiz hat (vielleicht) nur den zweitbesten ÖV der Welt, aber sicher den besten Kundendienst im Internet. Vorhang auf für die schnelle Eingreiftruppe aus dem Wallis.

Bevor wir zu den «schrägen» Beispielen in Sachen «Krisenkommunikation» und Kundenbetreuung kommen, gilt es den mehrsprachigen SBB-Service kurz vorzustellen:

@RailService ist im Wallis angesiedelt. In Brig, um genau zu sein. In einem so genannten «Inbound Contact Center». Das ist keine Mischung aus Thaibox-Tempel und Massagesalon, sondern ein modernes Kundendienst-Zentrum.

Was macht die Twitter-Spezialeinheit so besonders? Sie nimmt's mit Humor und beantwortet auch die ungewöhnlichsten Anliegen mit der gebotenen Ernsthaftigkeit.

Hier sind zehn Beispiele aus den letzten drei Monaten.

Darf man im Ruhewagen Pommes-Chips essen?

Aber ein Kebab-Verbot liegt drin, oder?

Was ist mit Velosolex ohne Öl?

Die Schweiz ist ein Volk von tiefenentspannten bis fanatischen ÖV-Nutzerinnen und ÖV-Nutzern. Und weil allein reisen langweilig ist, wollen die Kunden dies und das mitnehmen ...

Und wenn der Zug «wie reingeschissen» stinkt?

Wenn der Zug ohne zu halten «durchfährt»?

Das ist zwar ärgerlich für die Betroffenen, kommt aber laut SBB-Kundendienst nur rund jedes 170'000. Mal vor. Und dies bei über 25 Millionen fahrplanmässigen Halten pro Jahr.

Am unangenehmsten ist das Versäumnis übrigens für den Lokführer. Er oder sie muss in einem schriftlichen Rapport erklären, warum das Haltesignal überfahren wurde. Ausserdem ist es gang und gäbe, dass erzürnte ÖV-Nutzer nach dem Aussteigen an die Seitenwand der Lok schlagen und laut fluchen.*

* Wie watson aus zuverlässiger Quelle weiss.

«Why the fuck ...?»

Because fuck you, that's why. Aber natürlich um Welten schöner ausgedrückt. You're fucking welcome!

Was ist mit dem versteckten Alarmknopf, den «Mann» drücken will?

Warum können mit der SBB-App keine Tickets von gestern gekauft werden?

Wann gibts Sitzplätze für Nichtraucher?

In grösseren Bahnhöfen gibt’s rauchfreie Zonen. Rauchfreie Sitzplätze sind im Moment nicht geplant. /ki — RailService. (@RailService) 13. März 2017

Darf ihn der Kontrolleur in die Hand nehmen? 😳*

* Was viele SwissPass-Halter umtreibt.

Das wars! Neue «Fälle» gibts täglich bei @RailService.

Bild: comments://528700001/431871

Mittlerweile zählt der SBB-Kundendienst über 70'000 Follower. Und wenn nichts läuft, ist Zeit, um das Lieblingsrezept weiterzugeben. Natürlich auf «Wallisertitsch».

Mehr zu den SBB:

«Wir sind Schweizer. Wir reden nicht miteinander im Zug!» Video: watson/Michelle Marti, Emily Engkent

Die kleinen Freuden des Pendelns – in 13 motivierenden Memes

Das könnte dich auch interessieren: In diesen 7 Momenten stand die Welt vor dem Dritten Weltkrieg Soziopath, Hochstapler, Egomane: Netflix-Doku zeigt den wahren Donald Trump Liebe Menschheit: Bitte erfinde endlich diese total praktischen Dinge! 6 perfide Stilmittel, mit denen das Sprach-Genie Kollegah sich gerade wehrt Wer beisst in den sauren Apfel? So stark brennt der Baum bei den 5 Abstiegskandidaten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare