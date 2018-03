Digital

Philips Hue: Erste Outdoor-Smart-Leuchten für Garten und Vorplatz



Philips Hue lanciert wasserdichte Smart-Leuchten für draussen

Nie war den Abfallsack rauszutragen schöner ...

Darauf haben Smart-Home- und Beleuchtungsfans rund um den Globus gewartet: Philips Lighting, der niederländische Hersteller, der die Hue-Lampe entwickelt, ergänzt sein Sortiment um mehrere Modelle, die Outdoor-tauglich sind.

Schon bald erstrahlen also nicht mehr nur Schlafzimmer und andere Innenräume in tausenden Farbtönen und Lichtnuancen, sondern auch die Gärten und Vorplätze.

Die wichtigste Anwendung?

Schöner und bequemer den Kehrichtsack entsorgen ...

Bild: Philips Lighting

Wobei der gute Mann auf dem von Philips Lighting zur Verfügung gestellten Pressebild nicht sehr glücklich aussieht.

Seine Stimmung dürfte sich spätestens dann aufhellen, wenn er vor seinem bunt beleuchteten Grill steht ...

Die Outdoor-Lampen sind wasserdicht und funktionieren auch bei Kälte und Hitze – allerdings wissen wir noch nicht, welchen Temperaturbereich der Hersteller empfiehlt. Details soll es an einer Pressekonferenz am 19. März in den USA geben.

Bild: Philips Lighting

Bild: Philips Lighting

Die Outdoor-Leuchten sollen im Juli «in Europa» verfügbar sein, wie aus der am Montag publizierte Mitteilung hervorgeht.

Der Hersteller bezeichnet sich als Weltmarktführer. Die Hue-Smart-Leuchten lassen sich über eine «Bridge» einfach mit dem Internet verbinden und per Smartphone-App bedienen. Möglich ist auch die Sprachsteuerung mit allen grossen Diensten, sei dies Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Homekit.

Das Geschäft mit Heimautomatisierungs-Produkten brummt. Letztes Jahr ist auch IKEA eingestiegen. Die «TRÅDFRI»-Lampen lassen sich in Hue-Beleuchtungssysteme einbinden.

Weniger Lampen, mehr Sterne

Abschliessend bleibt an die Problematik der Lichtverschmutzung zu erinnern. Die Umwelt, und insbesondere die Tiere, leidet schon heute unter unnötigen nächtlichen Beleuchtungen.

Die künstliche Beleuchtung trägt mit einem Anteil von 12 Prozent wesentlich zum hohen Stromverbrauch bei, wie die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 2017 zu Bedenken gab.

Wobei anzumerken ist, dass die Hue-Leuchten in der besten europäischen Energieeffizienzklasse (A) rangieren.

(dsc)

