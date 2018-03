Hast du eine Website bei Swisscom? Darum war das Webhosting diese Woche gestört

Digital

Eine Cyber-Attacke hat am Montag und Dienstag den Mail- und Webhosting-Dienst von Swisscom während rund 30 Stunden beeinträchtigt. Seit Dienstagabend ist die Störung beendet. Für die Kunden bestehen keine Einschränkungen mehr.

Bei Kundinnen und Kunden, die einen Webhosting-Dienst bei der Swisscom hätten, sei es am Dienstag in ihrem Maildienst teilweise zu einer Verzögerung beim Senden und Empfangen von Nachrichten gekommen, bestätigte eine Swisscom-Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Weiter habe es Einschränkungen beim Editieren der Homepage via Homepage-Tool gegeben. Swisscom-Spezialisten hätten durch entsprechende Massnahmen in der Zwischenzeit dafür gesorgt, dass die Dienste wieder verfügbar sind.

Der Grund für diese Störungen sei eine Cyber-Attacke gewesen. Diese habe kurzfristig zu einer Überlastungen der entsprechenden Server geführt, erklärte die Sprecherin. Wie viele Kunden von den Einschränkungen betroffen waren, konnte sie nicht sagen.

Die Swisscom, wie andere grossen Unternehmen, würden laufend attackiert. Fast alle Angriffe würden erfolgreich durch teilweise automatisierte Massnahmen abgewehrt. Lediglich bei ein bis fünf Attacken pro Woche müsse ein Spezialist intervenieren, sagte die Sprecherin. (oli/sda)

