Mit ihren Zetteln entschärft sie Nazi-Schmierereien und macht sich über Verbote lustig. Doch nun wurden ihre Arbeiten von Facebook und Instagram gelöscht. Das lässt sich die bekannte Street-Art-Künstlerin Barbara nicht bieten.

Ihre Fotos erreichen im Internet ein Riesenpublikum, bei Facebook und Instagram folgen ihr fast eine Million Menschen. Doch am Sonntag wies die wohl populärste Street-Art-Künstlerin im deutschsprachigen Raum auf ein Problem hin, das ihre Arbeit massiv beeinträchtige und viele Social-Media-Nutzer betrifft. Barbara schreibt*:

* Ihr fast ungekürzter offener Brief ist am Ende dieses Beitrags zu finden. Er stammt von Barbaras Facebook-Seite.

Um solche Postings geht es:

Wie die FAZ festhält, handelt es sich um harmlose Beiträge. Ein Verkehrsschild hat Barbara mit einem Bikini verziert, eine rechtsextreme Schmiererei veralbert, ebenso ein Parkverbotsschild. Die Einladung zur Feier von Hitlers Geburtstag, unterschrieben von einem Bernd H., lässt tatsächlich an den AfD-Politiker Bernd Björn Höcke denken, mehr aber auch nicht.

Wer hinter dem Pseudonym Barbara steckt, ist nicht bekannt. watson hat via Facebook Kontakt aufgenommen und relativ beruhigende Antworten erhalten. Offenbar ist der Social-Media-Riese zurückgekrebst. Barbara schreibt uns via Chat:

Auf die Frage, ob sie einen Plan B habe, also eine alternative Plattform für Veröffentlichungen, falls ihre Arbeit weiterhin durch willkürliche Löschungen behindert werde, schreibt sie:

Barbara ist im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt, darum liegt die Frage auf der Hand, ob sie auch mal hierzulande ein Zeichen gegen Hass und rechtsextreme Hetze setzen will.

Sie schreibt uns:

Laut Spiegel Online hat sich Facebook mittlerweile auch bei der Künstlerin entschuldigt.

Barbara hat die Kontaktaufnahme bestätigt.

Bleibt zu hoffen, dass sie ihre zum Nachdenken anregenden Botschaften, die sie heimlich im öffentlichen Raum platziert, auch weiterhin über Social-Media-Dienste mit uns teilt.

Dass Facebook ausgerechnet in den ersten Wochen des neuen Jahres gegen Veröffentlichungen der Street-Art-Künstlerin vorging, lässt Kritiker aufhorchen. Seit dem 1. Januar 2018 ist in Deutschland ein höchst umstrittenes Gesetz in Kraft: das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), auch schon als Facebook-Gesetz bezeichnet.

Demnach könnten die Löschungen ein Kollateralschaden im (sinnvollen) Kampf gegen die Verbreitung von Hass-Postings sein. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht, wie der deutsche Justizminister am eigenen Leib erfuhr.

Neu müssen Facebook und andere Plattformen wie Twitter oder YouTube Beiträge, die gegen Strafbestände verstossen, innerhalb von 24 Stunden entfernen. Falls sie dies nicht tun und man ihnen systematisches Vorgehen, respektive Versagen nachweist, drohen Strafen in mehrstelliger Millionenhöhe.

Leidtragende sind Satiriker, weil Facebook und Co. kritische Inhalte nun vorschnell löschen lassen. So hat beispielsweise Twitter auch schon einen Tweet des Satire-Magazins «Titanic» gelöscht.

Nachfolgend geben wir Barbaras bei Facebook veröffentlichten Offenen Brief praktisch ungekürzt wieder: