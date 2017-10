Digital

Wirtschaft

Google-Mutter Alphabet macht 6,7 Milliarden Dollar Quartalsgewinn



Während du diesen Titel liest, verdient Google 843 Dollar

Google ist nicht nur eine Suchmaschine. Google ist auch eine Gelddruckmaschine. Die Google-Mutter Alphabet hat im dritten Quartal 6,7 Milliarden Dollar verdient – rund ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Dann machen wir doch mal die Milchbüechli-Rechnung.

Das dritte Quartal besteht aus den Monaten Juli, August und September. Das sind insgesamt 92 Tage. An jedem dieser Tage verdient Google im Durchschnitt 72,8 Millionen Dollar.

In jeder Stunden also rund 3 Millionen Dollar, in jeder Minute 50'574 Dollar.

Und wenn du eine Sekunde gebraucht hast, um den Titel dieses Artikels zu lesen, dann wurde Google in der Zeit 843 Dollar reicher.

Hintergrund der guten Alphabet-Zahlen sind die boomenden Werbeeinnahmen, wie der Internetriese am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz legte um 24 Prozent auf 27,8 Milliarden Dollar zu.

«Wir hatten ein sagenhaftes Quartal», freute sich Finanzchefin Ruth Porat. Auch bei Anlegern kamen die Zahlen gut an, die Aktie stieg nachbörslich zunächst um fast vier Prozent. Analysten hatten mit deutlich schwächeren Quartalsergebnissen gerechnet. (sda/dpa)

Eine Saft-Kapselmaschine? Google hat sein Geld verschwendet! 40s Eine Saft-Kapselmaschine? Google hat sein Geld verschwendet! Video: watson/Emily Engkent

Das könnte dich auch interessieren: Federer steht im Viertelfinal von Basel Bub mit Down-Syndrom modelt für bekannte Kleidermarke Timberwolves crashen mit Buzzer Beater Oklahomas zu frühe Siegesparty Uno macht Syrien für Giftgasangriff verantwortlich Kennedy-Geheimakten nur teilweise freigegeben Swisscom und UPC sperren hunderte Webseiten: Jetzt kannst du sehen welche Kinder? Nöö! Warum sich junge Frauen unterbinden lassen wollen Zweistöckige Autobahn, Flüster-Asphalt und Tempo 85 – wilde Ideen in der Verkehrs-«Arena» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die neuesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare