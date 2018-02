Digital

So sehen die neuen Emojis aus

Gute News für Rothaarige, Glatzenträger und Anhänger von Superschurken. Ihr bekommt endlich euer Emoji.

Die Emojis bekommen Zuwachs: Das Unicode-Konsortium hat die finale Liste der mehr als 150 neuen Emojis präsentiert, die es in der zweiten Jahreshälfte 2018 auf dein Smartphone schaffen sollen. Der genaue Zeitpunkt hängt wie immer davon ab, wie schnell Apple, Google, Facebook etc. die neuen Emojis in ihre Apps und Betriebssysteme integrieren, da fast alle grossen Techkonzerne eigene Versionen kreieren.

Und so sehen sie aus.

Welches neue Emoji schafft den Durchbruch?

Das sind aktuell die beliebtesten Emojis.

🤷 Person Shrugging

❤ Heart

😂 Face With Tears of Joy

😍 Smiling Face With Heart-Eyes

🤔 Thinking Face

🔥 Fire

😊 Smiling Face With Smiling Eyes

😘 Face Blowing a Kiss

🙄 Face With Rolling Eyes

Stellt sich die Frage, welches neue Emoji das Potenzial zum Star hat. Wir tippen auf diese fünf!

Verliebt bild: emojipedia

Zu heiss, ich schwitze bild: emojipedia

Ich friere mir den Allerwertesten ab bild: emojipedia

Party bild: emojipedia

Ich sitze auf dem Klo und mir ist das WC-Papier ausgegangen (oder so) bild: emojipedia

Alle neuen Emojis im Video präsentiert: Video: YouTube/Emojipedia

