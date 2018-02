Dumm gelaufen

Gerechtigkeit siegt

Bub pieselt Lift voll – und wird sofort vom Karma bestraft 😲



Bub pieselt Lift voll – und wird sofort vom Karma bestraft 😲

Ein berühmtes chinesisches Sprichwort besagt: «Wer andern in den Lift pinkelt, wird stecken bleiben.»

Nein, natürlich nicht.

Aber es wäre sehr passend, schliesslich hat sich vor wenigen Tagen genau so eine Geschichte im chinesischen Chongqing zugetragen. Ein junger Mann steigt in einen Lift ein und uriniert fröhlich wie ein Springbrunnen auf die Schaltknöpfe im Fahrstuhl. Kurz darauf fangen die Knöpfe wie wild zu blinken an und es wird dunkel. Der Lift scheint stecken geblieben.

Von der Überwachungskamera aufgezeichnet, findet das Video schliesslich den Weg auf YouTube und wird dort nun tausendfach angesehen.

Ups.

Immerhin: Laut The Straits Times wurde der Junge sogleich vom Wartungspersonal aus dem Lift befreit. Er soll keine Verletzungen erlitten haben.

Gerechtigkeit siegt Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Auch in China: Peking geht WC-Papier Dieben an den Kragen Video: watson

(sim)

Mehr Fails: Deinen Job können wir zwar nicht besser machen, dafür deine Laune: Hier, 21 lustige Fails! Happy New Fails! 18 Gifs und Bilder für einen lustigen Start ins 2018 Das Beste am Dienstag? Diese 16 Fails! (Schnell! Bevor dich der Chef erwischt!) OMG, was macht der da?! 19 Leute, die ihren Arbeitstag scheinbar nicht überleben wollen Und hier kommen: 18 lustig-fiese Fails, damit der Dienstag schneller vorbei geht 20 Leute bei der Arbeit, die noch mehr failen als du (ja, das gibt's!) Zur Aufmunterung, weil erst Dienstag ist: 21 lustige Fails nur für dich! 35 Dinge, die überhaupt keinen Sinn haben – ausser uns zum Lachen zu bringen Nichts ist für immer. Ausser diese Tattoo-Fails – über die lachen wir auch morgen noch Glastüren kommen direkt aus der Hölle – wie sonst sind diese Fails zu erklären? 22 Bilder und Gifs, die beweisen, dass Kinder kleine Psychopathen sind 15 Fails, die du heute brauchst, um dich selbst etwas besser zu fühlen Für alle, für die die Ferien schon vorbei sind: 16 Fails für mehr Freude bei der Arbeit Sind diese Posts wirklich ernst gemeint? 😂 Facebook- und Twitter-Fails vom Feinsten 14 Schweizer Supermarkt-Fails, die zeigen, dass überall Fähler passieren Falls du traurig bist, weil du arbeiten musst: Hier kommen 17 fiese Ferien-Fails 😈 Fail, aber geil: 40 der lustigsten Photobombs, seit es das Internet gibt Fies! Wie Kinder-Pools in der Werbung aussehen vs. die bittere Realität Calvim Klain, iPhone-Schuhe, WhatsApp-Kittel und 37 weitere lustige Fälschung-Fails 21 Übersetzungsfehler zum Totlachen, die dir nur in China begegnen Wer bei diesen 22 Gifs lachen muss, ist ein böser Mensch 😈 Juhu, Dienstag! Hier kommen 17 fies-fröhliche Fails, um dich von der Arbeit abzuhalten Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen 19 Plöff-Säcke, die versuchten cool zu sein – und peinlich scheiterten 52 tatsächlich noch lustigere Schilder: Fail oder genial? Und hier, zur Einstimmung: 17 Badi-Fails, die auch uns passieren könnten 16 Online-Shopping-Fails, die du kennen solltest – um nicht die gleichen Fehler zu machen Siehst du sie alle? Diese Photoshop-Fails werden dich noch in deinen Träumen verfolgen 17 Momente, in denen die Migros einfach zu weit gegangen ist Es ist Montag und du hast wenig Lust arbeiten zu gehen? Dann schau dir mal diese Jobs an! WAS, es ist erst Dienstag?! Hier kommen 20 lustige Fails zur Aufmunterung 17 witzige Spiegelungen, die deine Sinne auf die Probe stellen Lustige Spielplatz-Fails: Wo auch die (verdorbenen) Erwachsenen was zu Lachen haben 19 der besten Fail-Gifs in der Geschichte des Internets Von P. Ennis bis Mike Litoris: 43 Namen, für die wir unsere Eltern hassen würden Zum Fail-Dienstag servieren wir heute: 24 Werbungen, die sehr ungünstig (platziert) sind Müde und unmotiviert? Hier kommen 23 Fails, damit du den Dienstag überstehst Warum kompliziert, wenn's auch einfach geht? 23 geniale Ideen für ein fauleres Leben Zum Fail-Tag servieren wir heute: 32 Eltern-Fails zum Lachen und Fremdschämen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo