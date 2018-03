Fotografie

Dieses Brüller-Foto geht gerade sowas von viral – aber einiges stimmt nicht



Eins ist klar: Instagram-User «sashajuliard» hat mit seinem letzten Post einen viralen Volltreffer gelandet und dürfte in diesen Minuten gerade massiv viele neue Follower hinzugewinnen.

Gut für ihn also.

Und seien wir ehrlich: Das Bild ist wirklich affengeil grossartig. Kein Wunder hat es schon über 10'000 Likes gesammelt.

Auch auf reddit findet das Foto grosse Beachtung. Innerhalb von nur vier Stunden wird es zum «most trending topic».

Doch ist der ausserordentliche Ferienshot aus Bali wirklich so entstanden, wie es auf den ersten Blick den Anschein macht?

Schnell äussern auf reddit die ersten User ihre Bedenken. Das Bild sei doch sicher auf Photoshop bearbeitet worden.

Und es dauert nicht lange, bis der Instagrammer überführt wird. Ein User, der behauptet, er sei ein professioneller Fotograf, führt aus:

Die Reflexion in den Augen des Fotografen macht keinen Sinn und stimmt nicht mit den Augen des Affens auf seiner linken Schulter überein.

Wenn man unten rechts reinzoomt, entdeckt man das hier:

Wenn man den Instagram-Account des Fotografen anschaut, merkt man schnell, dass seine Bilder des Öfteren aus mehreren Kompositionen bestehen.

Und dann noch ein Hiweis für Experten: Wenn der Hintergrund unscharf ist, dann sind solche klaren Linien eigentlich nicht möglich.

Ein anderer User findet einen weiteren Hinweis:

Das T-Shirt auf der linken Schulter sitzt zu locker, zumal dort eine Affe draufstehen sollte.

Mittlerweile hat «sashajuliard» zugegeben, dass er das Bild zusammengesetzt hat. Es bestehe aus vier verschiedenen Fotos, schreibt er ebenfalls auf reddit. Allerdings habe er auch nie behauptet, dass das Instagram-Bild keine Komposition sei.

Den Goodwill bei den Reddit-Usern hat er jedenfalls verspielt. Seit das Bild als «Fake» entlarvt wurde, rutscht das Thema im freien Fall nach unten. Er hätte ja mindestens schreiben können, dass er das Bild zusammengesetzt habe, so der Tenor. So schrieb «sashajuliard» lediglich: «I went to Bali recently and got a selfie with some monkeys.» Nicht ganz ehrlich also ...

Und was lernen wir daraus?

Glaub nicht alles, was du auf Instagram siehst ...

... und leg dich niemals mit der Reddit-Community an. (cma)

